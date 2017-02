Pativel sí, Pativel no... Y que caiga un chaparrón

Después de oír reiteradas veces de este equipo de gobierno que el Pativel no afectaba a Dénia nos encontramos con la sorpresa de que , en su artículo 3, Dénia aparece como uno de los municipios afectados . Y no lo decimos nosotros, los del PP, lo dice el propio Plan.

De este tema , gracias a las asociaciones de vecinos y promotores de Dénia que convocaron la pertinente reunión, ya se ha hablado mucho, pero me siento en la obligación de hacer 3 reflexiones:

La primera: ¿Se han dado cuenta desde esa Conselleria de Territorio , y el resto de nombre tan largo e impronunciable que tiene, que invaden competencias municipales y que nos están cortando las alas en el diseño del “Plan General” que estamos confeccionando? Nos limitan las alturas de los edificios, nos limitan el suelo que pueden ocupar los futuros hoteles , por no decir, que impiden que se vayan a construir a no ser que tengamos un terreno más que importante.

La segunda: Puesto que no hay ni va a haber informe de sostenibilidad económica porque no lo creen necesario, nos preguntamos : Si existen reclamaciones patrimoniales, ¿quién las va a pagar: la Conselleria redactora de este plan o los ayuntamientos cuyos vecinos se vean afectados? Según me cuentan se esperan muchas, muchas, pero que muchas reclamaciones patrimoniales de cantidades desorbitadas .

La tercera , y muy importante, que ha pasado casi desapercibida: Según un informe de un técnico del Ayuntamiento la playa del Raset, sí, la del Raset, está calificada como playa natural. Con todas las consecuencias que esa calificación tiene, ¿alguien se ha preguntado qué pasará con las hamacas, las sombrillas, los juegos para los niños, el parking para los coches, el cine de verano, y los chiringuitos? Si no se lo han preguntado los afectados, deberían hacerlo.

En el Pleno me dijeron que todos estos problemas se iban a subsanar, que para eso presentábamos las alegaciones pertinentes. Pero no sé si fiarme, la verdad, a la vista de los hechos y de las decisiones unilaterales, sin consenso con los vecinos, que están tomando tanto a nivel municipal como a nivel de Comunidad Valenciana (que no País Valencià), esta en la que todos vivimos.

Ahí lo dejo. El que se sienta aludido, que investigue hasta qué nivel le afecta este nuevo Plan Territorial que se han sacado de la manga sin ningún tipo de información a los vecinos, aunque con un ampliación del plazo de alegaciones conseguido por la presión de todos aquellos que vivimos en la costa de nuestra Comunidad Valenciana.