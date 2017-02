Y dale con los taxis (2)

La semana pasada expresamos nuestro malestar desde la coop. De Taxis Denia, pues lo teníamos, pero para escribir decidimos dejar pasar una semana y no hicimos ningún artículo. Lo que sí hicimos y posiblemente debiera hacer nuestro ayuntamiento, es ver y comprobar que estábamos en lo cierto, la actual parada de taxi situada en C/Cándida Carbonell, no es segura para los usuarios del taxi ni para los taxistas, es estrecha la acera, tiene mala salida circulatoria, tiene una mala ubicación apartados de la vista de los ciudadanos y turistas de Denia. No porque sea una calle fea, al contrario, es una calle con unas magníficas vistas del castillo, muy soleada, pero nosotros no estamos para disfrutar de las vistas ni del sol, queremos trabajar, y si es posible en las mejores condiciones posibles.

Lo anteriormente dicho se hace desde la reflexión…….ah, reflexión, consenso, dialogo, entendimiento, estas son bonitas palabras….pero en política corresponden a la “oposición”, parece ser que cuando uno manda….cuando uno manda todo es diferente.

Continuamos a la espera de la prometida peatonalización de la calle Campos, causa según el ayuntamiento de nuestra salida de dicha calle, también quedamos a la espera de que asistiera algún representante del ayuntamiento para la inauguración de la nueva parada de taxis, ya que parece ser nos hicieron un favor, y como buenos políticos deberían pasar a recibir nuestro agradecimiento o nuestra disconformidad.

Lo que de verdad esperamos es que el ayuntamiento de Denia reflexione, que se pase por la parada de taxi y comente con nosotros, que nos haga ver nuestro error o nuestro acierto, que no envíe técnicos a escribir informes, pues luego hacen y deshacen a placer.

Un ayuntamiento “diferente”, con políticas “diferentes”, creo que en 2 semanas ha tenido bastante tiempo para bajar a la calle y dialogar con nosotros. También creo que ellos no son usuarios del taxi, que tienen sus propios medios de transporte y posiblemente los pagemos entre todos.