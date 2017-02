Cincuenta flamencos, huéspedes habituales en les Salines de Calp

Alrededor de 50 flamencos son huéspedes habituales en les Salines de Calp. La temperatura constante durante el invierno, que en pocas ocasiones tiene variaciones, hace que sea un hábitat ideal para vivir durante todo el año en este humedal de la Marina Alta. En la jornada de hoy, Día Mundial de los Humedales, Calp muestra una de sus mejores imágenes, una explosión de vida constante en pleno municipio.

Los flamencos ya llevan varios años decididos en no realizar su viaje en busca de la calidez de África. No les hace falta. La temperatura primaveral que durante el invierno roza los termómetros en la villa del Penyal les permite no abandonar la localidad y que se pueda disfrutar de las vistas de esta especie rosada, que permanecen, con idas y venidas, durante todos estos meses en el humedal, sin tener que realizar todo el movimiento migratorio completo desde la Camarga francesa hasta Garaa Ezzemoul en Argelia, las colonias habituales.

Les Salines conserva su calidad en el agua y en todo el entorno, como demuestra la presencia de estas aves. Además, los flamencos están anillados para poder llevar un registro de las aves.

Este sábado, el ayuntamiento instalará un punto de información y observación del humedal con motivo del Día Mundial de los Humedales. El público que acuda podrá realizar consultas a técnicos de medio ambiente municipales.