Modus operandi y medidas de prevención

Los datos facilitados por los miembros Roca, durante los encuentros informativos que realizan con los agricultores, revelan algunos patrones similares entre los cacos. Según indican, suele tratarse de grupos no muy numerosos que son reincidentes.

Habitualmente se dividen el trabajo, mientras unos roban los cítricos o el material agrícola, los otros vigilan para no ser sorprendidos. Antes de actuar, el grupo realiza una serie de reconocimientos. Por ello recomiendan a los agricultores cambiar sus rutinas de trabajo, registrar el material del que dispongan, no hacerles frente y acudir a las autoridades. «Una denuncia no formulada es una oportunidad para el delincuente», afirman.