Obligados a abrir la salida del río Molinell a su paso por Pego

Las intensas lluvias y el fuerte oleaje del fin de semana produjeron la obstrucción del río Molinell cerca de su desembocadura. Esto provocó que el agua se acumulara en la marjal de Pego, anegando toda la zona destinada al cultivo del arroz.

Según explicó el concejal de Agricultura, Andreu Dominguis, los operarios del ayuntamiento tuvieron que habilitar su salida el passdo viernes para desatascar la zona.

Pero las condiciones climáticas empeoraron el sábado y el fuerte oleaje volvió a taponar el cauce del río a la altura de la pasarela del puente, cerca de la desembocadura. El agua acumulada empezó a concentrarse en la zona de cultivo y poco después se desbordó, inundando algunos tramos de la carretera CV-678. Dominguis explicó que, a pesar de estos problemas, «no se pudo hacer nada porque la mar estaba demasiado brava para poder actuar».

El lunes, cuando el temporal comenzó a remitir, los operarios volvieron a abrir la desembocadura para dejar pasar el agua. Donde no hubo problemas fue en el río Gallinera. Según el concejal, hace unos años que se cambió su curso para que desembocase en la playa y no en el Bullent, «para evitar que se desbordase», comentó. Aunque el concejal afirmó que la zona de cultivo continuará inundada algunos días. A pesar de la acumulación de agua, Dominguis confió en que los cultivos de los alrededores no sufrirán asfixia radicular.

Sí resultará beneficioso para los arrozales. «La tierra lo agradecerá, la pasada campaña sufrieron de escasez de agua. Además, con estas lluvias las reservas están aseguradas para los cultivos», comentó el edil.