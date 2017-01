Una lluvia espesa sorprendía el despertar de Dénia, y con una brizna de luz llegué a la oficina. Ya en el trabajo, preparando los planos que me llevaría a mi cita del monte, los primeros copos se convirtieron en realidad acumulada. Momento histórico, todavía recuerdo la nieve de hace 34 años, y en previsión de fallos de memoria, me decidí por escribir estas líneas.

Me estaban esperando, pero desconocía el alcance de la tormenta. Llamé a Pepe y me dijo, «por aquí nada, cielo despejado, vente que nos espera la gente en la finca». El compromiso era ineludible y, aunque la barrera del peaje de Ondara estaba levantada, unos minutos después me quedé atrapado en la autopista.

Tengo un amigo que opina que somos caprichosos al pensar que los organismos públicos están obligados a rescatarnos. Quizá tenga razón, pero también que cuando llega el caos, sobre todo si es a consecuencia de hechos excepcionales, habría que aprender a valorar lo sucedido para diseñar protocolos de coordinación al servicio de los mandos directivos.

Los trabajadores luchaban por controlar la situación, la quitanieves tardó en llegar, después en poder pasar por el espacio ocupado con turismos que patinaban hasta quedar bloqueados, y por fin, dos horas más tarde, avancé hacia mi destino. La verdad es que tenía el depósito lleno y unas cadenas en el maletero, pero reconozco que disfruté la experiencia, menos cuando me tocó pagar en el peaje de salida.

Las pistas forestales de la Carrasqueta también estaban cubiertas de blanco, la Guardia Civil circulaba vigilante por ellas. El frío era intenso, y posicionar un mojón me costó subir entre pinos y carrascas a la carena del monte.

Con cuatro bajo cero clavaba los tobillos por la nieve, vaporosas zancadas hasta dejar inservibles los dedos y el móvil. Por el paisaje de aquellas cumbres me dio la sensación de protagonizar una aventura extrema, pero de las que afortunadamente acaban en buena tertulia, tanto por el calor del vino como por el potaje aromatizado en exceso con hierbas del lugar.