Las fuertes lluvias que han caído sobre la comarca de la Marina Baixa en los últimos días han provocado que se detecten anomalías en los parámetros de turbidez en los caudeles que se suministran desde el pantano de Guadalest, por lo que el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi y el de Altea acaban de emitir un bando municipal para restringir el uso del agua al consumo humano en la localidad. “Esta prohibición no afecta a los residentes de la zona de l'Albir, ya que las analíticas realizadas no han detectado en esta zona anomalías en el suministro de agua potable”, ha subrayado el portavoz del equipo de Gobierno, el socialista Toni Such.

Así, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública, se prohíbe el uso de agua corriente para beber, lavar o cocinar alimentos o para el aseo personal. “Se trata de una medida de precaución, para evitar cualquier mínimo incidente”, ha señalado Such, quien ha reiterado que los residentes de l'Albir quedan exentos de esta restricción.

Las fuertes lluvias que han asolado la comarca en los últimos días han provocado que se remuevan los sedimentos en el embalse de Guadalest, que abastece a l'Alfàs del Pi y Altea. Como consecuencia, los parámetros de turbidez se han incrementado en los caudales que llegan a la población.

La restricción permanecerá vigente hasta que se restablezca la situación de normalidad. Para ello, la empresa concesionaria del servicio ha iniciado ya la aplicación de las pertinentes medidas correctoras. La intención es resolver este contratiempo a la mayor brevedad posible.