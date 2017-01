Un manto blanco cubre el litoral de la Marina Alta 34 años después de la gran nevada de 1983

El litoral del la Marina Alta amaneció ayer cubierto por un gran manto blanco. Aunque en el interior de la comarca este fenómeno es más habitual, hacía casi 34 años, desde la gran nevada de febrero de 1983, que no se contemplaba un estampa igual en las playas de Dénia o Xàbia. Algunos copos sí, pero no con tal copiosidad.

La mirada de nostalgia de los que recordaban aquel episodio contrastaba con la alegría de los más pequeños que veían nevar por primera vez en su ciudad. Pese a los avisos de alerta por la ola de frío, la nieve pilló por sorpresa a la mayoría de la población, que pensó que no llegaría has ese punto.

Eran cerca de las seis y media de la mañana cuando los copos empezaron a descender de forma pausada. Las bajas temperaturas permitieron que la nieve cuajara y poco a poco tejiera un manto blanco que llegó a casi todos los rincones de la comarca, desde las zonas altas y montañosas del interior hasta las playas.

Pronto los padres y madres empezaron a llamar a la Policía Local de Dénia para saber si habría colegio. Hasta la ocho de la mañana no se anunció que se suspendían las clases. No fue el único municipio de la comarca en el que los pequeños no tuvieron que acudir a las aulas. La capital de la Marina Alta se sumaron Xàbia, Ondara, Benitatxell, Benissa, Teulada, Pedreguer, Pego, Parcent y Xaló. En cambio, en Calp las clases se desarrollaron con normalidad. Para hoy, los consistorios de Dénia, Xàbia, Ondara y El Poble Nou de Benitatxell han decidido que mantener cerrados los centros educativos ante la alerta meteorológica de nieve, lluvia y viento decretada.

Los pequeños de Dénia aprovecharon la inesperada jornada festiva para acercarse a la playa para jugar, no con la tradicional arena sino con la nieve, como ocurrió en la Marineta Cassiana. Otros prefirieron ir hasta Torrecremada y hacer allí su muñecos. Para algunos era la primera vez que habían visto nevar es estaban muy emocionados.

Los más atrevidos fueron a la zona del Bosc de Diana y practicaron snowboard. Hubo alguno más atrevido que incluso se puso los esquís y se deslizó por las pendientes del castillo de Dénia.

El Ayuntamiento de Benitatxell también buscó el lado positivo y anunció la convocatoria de un concurso de fotografía de paisajes nevados del municipio. La estampa más espectacular recibirá como premio una cena para dos personas en un restaurante de la localidad.

También el Consistorio de Dénia pidió fotos a su vecinos fotos de esta histórica nevada y esta tarde tiene previsto publicar en las redes un álbum con todas ellas. Y en Xaló, el ayuntamiento pretende organizar una exposición de fotografías en Xalónia.

Problemas de circulación

En el lado menos amable de la nevada, cabe destacar que se registraron diversos problemas en el entramado viario de la comarca y se produjeron varios accidentes leves, en la carretera de Les Planes y en la de Jesús Pobre a Dénia, además de salidas de la calzada debido a la escasa adherencia por culpa de la nieve.

Un camión quedó cruzado en la autopista AP-7, en la salida de Benissa, y provocó que ese tramo permaneciera bloqueado durante un par de horas. Otros puntos de la red, como la carretera de Les Planes, entre Dénia y Xàbia, la de Pedreguer a la Llosa o el acceso al Puig Llorença de Benitatxell, se tuvieron que cerrar temporalmente. También fue complicada la circulación los municipios del interior, como en la Vall de Gallinera.

El servicio de autobús de FGV entre Dénia y Calp se interrumpió por las condiciones meteorológicas adversas entre primera hora de la mañana y las 10.45 horas, momento en el que se restableció la conexión.

Los puntos habilitados por Dénia y Xàbia para acoger a indigentes y darles cobijo no tuvieron ningún huésped para pasar la noche. En Calp ocho sintecho pernoctaron en el aula Pedro Pastor el martes por la noche. El espacio permanecerá abierto por el temporal hasta mañana.