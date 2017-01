El jurado declara desierto el primer premio del Concurso Nacional 'Ondaralvent'

Thinking Brass y Akka Brass Quintet se alzaron como ganadores de los dos segundos premios del II Concurs Nacional de Quintets de Metalls 'Ondaralvent', que se celebró en el Auditorio Municipal de Ondara, organizado por el Quintet de Metalls Al Vent (QMAV), y por la Concejalía de Cultura.

El primer premio fue declarado desierto por el jurado y se decidió que los grupos Thinking Brass y Akka Brass Quintet compartieran un segundo premio exequo (dotado con 500 euros para cada uno de los grupos y sendos diplomas acreditativos). El tercer premio, dotado con 250 euros y diploma, fue para Back to Brass; agrupación que también fue la merecedora del premio del público, elegido por votación popular de los asistentes. Esta agrupación recibió un instrumento de la marca 'Consolat de Mar'.

El acto contó con la presencia del alcalde, Zeus Serrano; la concejala de Cultura, Raquel Mengual; y miembros de la corporación, y fue presentado por el director de la Unión Musical de Ondara, Vicent Vives. El jurado estuvo presidido por el trompetista de Spanish Brass, Juanjo Serna.

A esta segunda edición de 'Ondaralvent', se presentaron seis agrupaciones de la Comunitat Valenciana: Raw Bras; Wonder Brass Quintet; Amazing Brass Quintet; Thinking Brass; AKKA Brass Quintet y Back to Brass. Por la mañana comenzaron las audiciones con la ronda eliminatoria, en la que cada grupo interpretó una obra de libre elección. Después, el jurado determinó que los tres quintetos que pasarían a la final, fuesen Thinking Brass (obra libre: Suite Americana d'Enrique Crespo); AKKA Brass Quintet (obra libre: Sonata for Brass Quintet de Derek Bourgeois) y Back to Brass (obra libre: Los 5 Mosqueteros de Juan José Colomer). La obra obligada en la fase final fue el 'Quintet No.5', de Víctor Vallés. Tras las interpretaciones fue la deliberación del jurado. A la vez, miembros de la organización facilitaron al público asistente las papeletas para realizar la votación del premio del público.

La edil Raquel Mengual tildó el certamen de «todo un éxito», dada la alta participación de agrupaciones (seis quintetos de metales) y agradeció al Quintet de Metalls Al Vent, «la magnífica organización». Además, dio la enhorabuena a los quintetos participantes por el gran nivel demostrado, y les felicitó por su interés en participar en el concurso, y por el gran trabajo realizado al interpretar estas piezas de gran dificultad. Mengual remarcó que la intención de la concejalía es seguir realizando próximas ediciones para consolidar este certamen.