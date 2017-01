Ciudadanos dará la Alcaldía de Benissa a Abel Cardona (Reiniciem) y las fuerzas de progreso

Habrá cambio de gobierno en Benissa. Ciudadanos, que es la pieza clave para decantar la balanza, decidió ayer por la tarde dará su apoyo a los partidos de progreso, lo que aupará a Abel Cardona, de Reiniciem, a la Alcaldía y desbancará al PP después de que el pasado 22 de diciembre se formalizara la renuncia del hasta entonces primer edil, el popular Juan Bautista Roselló. La decisión de C's se traducirá en el voto de su único representante, Isidor Mollà, a Cardona en la votación del pleno de investidura que tendrá lugar hoy a las 18 horas.

Mollà se convertirá así en una especie de «alcalde en la sombra», aunque oficialmente no ostentará ninguna delegación. El preacuerdo de gobierno de Reiniciem, PSPV y Compromís anunciado y ratificado por las bases de los tres colectivos durante el pasado fin de semana recoge que el representante de la formación naranja no tendrá concejalías, aunque sí estará en la junta de gobierno.

El regidor de C's aseguró ayer que había hablado con la dirección del partido y que ésta se había mostrado de acuerdo con la decisión tras explicarle los motivos por los que era necesario apostar por la alternancia en Benissa. Isidor Mollà remarcó que su partido quería «acabar con la corrupción» y que para conseguir ese objetivo hacía falta apostar por «un nuevo gobierno» en el municipio.

Según reconoció Mollà, «me ha costado decidirme», pero finalmente, tras reunirse con populares y con representantes de los partidos de progreso, la asamblea de C's valoró que «el ayuntamiento necesita una renovación» y que es momento de que haya participación ciudadana. Es más, insistió en que durante el año y medio que ha transcurrido de la presente legislatura el consistorio «está paralizado».

El hecho de que esta tarde dé su voto a Cardona no implica que Ciudadanos pierda su independencia. La formación naranja no ha suscrito el preacuerdo de gobierno porque su intención es anteponer en todo momento los intereses de los vecinos y, por ello, no dudará en retirarle su apoyo si no le gusta cómo lo hace el nuevo ejecutivo, ya que no le va a dar «un cheque en blanco».

En ese sentido, C's reclama que el equipo de gobierno «mantenga una postura de diálogo permanente con nuestro partido y con el resto de la oposición», en referencia al PP.

Entre las propuestas «irrenunciables» del partido de Mollà están que el alcalde se someta anualmente a una moción de confianza, que en un plazo máximo de seis meses realice los cambios para que el ayuntamiento y la empresa pública Benissa Impuls mejoren su funcionamiento, o la redacción de un Reglamento Orgánico Municipal donde se incluya la participación de la ciudadanía en la gestión del ayuntamiento.

Por su parte, Abel Cardona recalcó que la propuesta que le hicieron a Mollà la pasada semana es firme. El documento acordado por Reiniciem, PSPV y Compromís «está cerrado» y marca que el representante de la formación naranja no tendrá delegaciones a su cargo, aunque sí estará en la junta de gobierno. Según reconoció, las condiciones que puso el líder de C's eran generales y coincidían en cierta manera con las de los partidos de progreso, pues defiende una reorganización del ayuntamiento o un PGOU participativo.