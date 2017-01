Dénia se llenará de obras y atascos el primer semestre con los proyectos del Plan Confianza

La capital de la Marina Alta encara en nuevo año con más de una decena de proyectos del Plan Confianza pendientes de ejecutarse. Las obras de buena parte de ellos empezarán durante el primer semestre, lo que afectará a la vida de los vecinos de Dénia y de los conductores que circulen por su calles.

El alcalde dianense, Vicent Grimalt, reconoció que los trabajos que se van a iniciar durante los primeros seis meses de este 2017 «evidentemente van a crear problemas, de tráfico y de molestias por ruidos», pero remarcó que «para que después todo esté mejor hay que pasar por ahí».

Grimalt explicó que es como cuando uno hace obras en su casa, que pasan unas semanas en las que se está incómodo. El primer edil insistió en que «para poder llegar al punto de que cambie mucho la imagen de esta ciudad» con los proyectos previstos es necesario pasar por esa fase previa porque «no tenemos una varita mágica con la que mañana estén las obras acabadas».

Por ese motivo, pidió «paciencia» a los vecinos de Dénia y las personas que acudan a la ciudad. «La gente tiene que entender que se hacen para bien, para mejorar», recalcó.

Como ejemplo, detalló que está previsto acondicionar las calles Colón, La Mar, Sandunga, Sant Francesc o Fontanella. Según apuntó, «son cosas muy necesarias para que luego la gente tenga más actividad y pueda hacer más cosas y quede todo más decente de lo que está ahora». En el caso de la rotonda del cruce de Joan Fuster con Diana y que ha de licitar el propio ayuntamiento, Grimalt señaló que «s una obra tan necesaria que a nadie le puede saber mal que esté cortada el tiempo que haga falta o las molestias» por los beneficios que supondrá.

En el balance del pasado año y los deseos para el 2017, el alcalde puso de relieve como principales logros, además de desbloquear los proyectos del Plan Confianza, que hayan empezado las obra de la casa del carrer Sant Josep, el impulso a la redacción del Plan General, la participación de la gente tanto en este plan como en la Edusi, el avance y las tareas que se han hecho en la Ciudad Creativa de la Gastronomía.

Tren Gandia-Dénia

Respecto a la histórica reivindicación del enlace ferroviario Gandia-Dénia, el alcalde admitió que no lo ve demasiado fácil si el ministerio no cambia de postura, «pero por nuestra parte no vamos a dejar de trabajar para que sea una realidad».

Para Grimalt, lo peor del pasado año, «a parte de la situación de la familia de Fran Vives como compañero de Corporación y el incidente que tuvo Rafa Carrió, son las sentencias que nos han caído en diciembre». En ese sentido, el munícipe explicó que «cuando te das cuenta de la magnitud del dinero que tenemos que pagar los ciudadanos de este pueblo, lo primero que te viene es que no vamos a poder hacer nada, que se ha acabado todo».

No obstante, hizo hincapié en que van a negociar para llegar a un acuerdo respecto a los pagos para poder seguir haciendo cosas para la ciudad. «Tendremos que amarrar más de lo que ya hacíamos y volcarnos en pedir ayudas a Diputación para hacer proyectos», avanzó.

En cuanto a los rumores de que las relaciones son tensas con sus socios de gobierno, Vicent Grimalt lo negó tajantemente. Y recalcó que «quien diga eso, que lo demuestre, las relaciones con Compromís son totalmente cordiales, como eran cuando comenzamos en junio de 2015.

Sobre el pacto, dijo que sólo hay que mirar los puntos y analizar lo que se ha hecho. En su opinión, «yo pienso que se ha cumplido mucho de lo que pusimos, pero aún nos quedan dos años y medio de legislatura y en política todas las tramitaciones con la administración son muy lentas».

Sobra la oposición también indicó que las relaciones eran «más cordiales y mejor de lo que habían sido hasta ahora» pero con «algunos detalles desagradables, como las declaraciones de la portavoz del Partido Popular comparándonos con ese lamentable dictador que sufrimos en este país durante cuarenta años». Para el primer edil dianense, «la oposición es la oposición y tiene que hacer su trabajo, aunque a veces echas de menos que presenten mociones o propuestas».