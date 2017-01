Vecinos de Pego alertan de derrumbes de rocas en la carretera que va a Sagra

Circular por la carretera CV-715 desde el municipio de Pego en dirección a Sagra se está volviendo peligroso. Según denuncian varios vecinos que transitan por este tramo varias veces a la semana, se producen numerosos desprendimientos tras el primer kilometro desde la salida del municipio pegolino. Incluso en alguna ocasión invaden uno de los carriles.

Amador Rebollo es uno de los vecinos que, por razones laborales, pasa por dicha zona hasta cuatro veces al día. Aseguró haber contado hasta siete amasijos de rocas durante su último trayecto. Según explicó, «se repite más de lo normal» la situación de tener que esquivar pequeñas piedras en la carretera, «con el peligro que conlleva». No le falta razón, pues la conocida como Carretera dels Pilarets es una calzada de tamaño reducido y con muchas curvas cerradas que reducen de forma notable la visibilidad de los conductores.

Rebollo afirmó que en más de una ocasión ha pensado en parar y retirar los pedruscos «pero no hay espacio para aparcar y nunca puedes estar seguro que no viene nadie detrás».

Aunque en la mayoría de ocasiones ha podido esquivar los pequeños corrimientos de laderas, recordó que hace poco más de dos años, durante un temporal, el agua provocó el desprendimiento de una roca de gran envergadura que quedó en medio de la carretera, dificultando el paso de los conductores.

En aquella ocasión, Rebollo llamó a la Guardia Civil para informar de lo sucedido y, en pocas horas, los operarios de carreteras la retiraron. Aunque debido a su tamaño, dejaron una parte a un lado de la calzada y la otra enfrente. «Todavía hoy se pueden ver ambos trozos, ¿quién te asegura que no volverá a suceder cuando se repitan las lluvias?», se preguntó.

Este vecino de Pego remarcó que está preocupado cuando amenaza lluvia. Apuntó, además, que este tramo es de uso habitual de ciclistas, «incluso pasa la Vuelta por aquí, deberían hacer algo si no quieren que pase alguna desgracia».

No es el único, otro conductor, vecino de Sanet y Negrals y residente en Pego, también mostró su preocupación por el estado en que se encuentra la carretera. Según indicó, «hay muchas zonas con deslizamientos y corrimientos de laderas en toda la carretera».

A pesar del problema, desde los Ayuntamientos de Pego y Sagra explicaron que la jurisdicción de vial es de la Conselleria de Obras Públicas por lo que «nosotros tan solo podemos dar aviso cuando tenemos conocimiento de un desprendimiento y la empresa que no gestiona se encarga». El alcalde de Sagra, Juan Antonio Carrió, comentó que no ha recibido ninguna queja por escrito, aunque reconoció que el asfalto de la calzada no está en las mejores condiciones. «Los vecinos sabemos que cuando llueve esta carretera es muy peligrosa» admitió el munícipe.