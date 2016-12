Vecinos y empresarios de Marqués de Campo piden un cara a cara con el gobierno de Dénia

El malestar de vecinos, hosteleros y comerciantes de la calle Marqués de Campo por la ampliación del horario de cierre de la principal arteria de Dénia no para de crecer. En el encuentro mensual con la edil de barrio, Eva Ronda, le pidieron mantener un encuentro con el alcalde, Vicent Grimalt, y con ediles de la Junta de Gobierno Local porque quieren que el ejecutivo les explique cara a cara el motivo de esta decisión, especialmente porque no hablaron con ellos, que son los principales afectados de que el vial se convierta en peatonal los viernes a partir de las siete de la tarde y durante todo el fin de semana.

Es precisamente el hecho de que no les consultaran lo que peor ha sentado a vecinos y empresarios de esa zona. Por ello, esperan que el munícipe y otros ediles atiendan su petición lo antes posible.

Algunos hosteleros expresaron ayer su desazón porque lo único que piden es que el ayuntamiento y los dirigentes de la ciudad «nos digan algo». Respecto al cierre del macropuente, señalaron que fue un «desastre de experimento» y que el viernes de la pasada semana a la peatonalización se unió el temporal, lo que provocó un caos de tráfico. En su opinión, eso se podría haber evitado permitiendo la circulación.

Es más, hicieron hincapié en que no están en contra de que se impida el paso a vehículos por Marqués de Campo en determinadas épocas, como verano o fallas, cuando el buen tiempo acompaña. Pero no cuando la climatología es adversa, porque cuando se une a la escasez de aparcamientos se traduce en un descenso de ingresos, añadieron. Según dijeron los hosteleros, si a los clientes les «pones trabas» y no se lo haces más fácil, «acaban por irse a otro sitio».

Es este mismo aspecto incidió la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACE) de Dénia. Su presidente, Antonio Llopis, aseguró que si se mantiene la ampliación del horario de cierre más establecimientos acabarán bajando sus persianas. Al respecto, remarcó que en la capital de la Marina Alta hay más de 500 familias que viven de este sector.

Llopis subrayó que los comerciantes están de acuerdo con la peatonalización de la principal arteria de la ciudad, pero siempre y cuando se cumplan unos requisitos que consideran fundamentales. Para empezar, creen que primero tiene que haber «una masa crítica de personas y visitantes que lo justifiquen». En caso contrario, piensan que no tiene sentido.

Otra condición a su juicio indispensable es que si la calle se cierra debe darse una alternativa, para que los vehículos dispongan de «vías de escape».

Y en tercer lugar, consideran que la ciudad tendría que contar con aparcamientos en las zonas cercanas, capaces de absorber el volumen de vehículos de las personas que se acerque a los negocios del centro o que acudan a pasear por Marqués de Campo.

Cabe reseñar que el pasado 15 de diciembre ACE presentó por registro de entrada una petición para la suspensión cautelar de la ampliación de horario de cierre de la calle. En principio esperaban que la cuestión de debatiera en la Junta de Gobierno Local de esta semana, pero no fue así, según confirmaron ayer fuentes municipales.

Sin embargo, ayer a las siete de la tarde todavía permanecía abierto el vial, cuando a esa hora está fijado el cierre acordado por la Junta de Gobierno Local a finales del pasado mes de noviembre.