Records de la meua infància

Entrava a casa dels meus iaios i la primera cosa que feia era dirigir-me al moble còmoda on estava instal·lat el betlem per a avançar els cavalls dels reis mags, acostant-los al pessebre. Era una de les tasques més plaents que tenia. Sabia que quan arribaren al portal, seria la nit dels regals i les meues il·lusions es farien realitat, encara que no paraven d'amenaçar-me amb el ditxós carbó.

-Carbó et van a portar si no et portes bé.

Esta nit era "noche buena" i la passaria en ma casa amb els meus pares i germans. Un sopar un poc més especial com a bestreta de la missa del gall a qui assistia amb mon pare, perquè la meua mamà es quedava a casa a cuidar dels meus germans.

Deia un poc especial, pels dolços que ens deixaven menjar, perquè de sopar ... unes carxofes damunt de les brases amb un poc de sal i oli en el seu interior i fregiria ma mare uns trossos de melva, que havia dessalat al voltant de sis hores en aigua freda.

En oli calent, posaria la melva ben escorreguda i assecada amb un drap, junt amb unes dents d'all amb pell que havia colpejat, i afegiria una cullereta de pebre roig fullat que remataria amb un poquet d'aigua perquè no es cremara. Evaporaria l'aigua i... en un plat fondo el serviria. Jo miraria mon pare com amb una llesca de pa en la mà i una cullera en l'altra, es posaria eixe oli pintat per damunt i un bon tros de melva.

De tant en tant, descansaria el pa sobre el seu plat, per a anar agafant fulls de carxofa i quasi xuplar-la.

Però això havia de vindre i abans dinariem. El meu iaio havia eixit de caça i dos perdius havia abatut. Ja pelades la meua tia les estava sofregint amb un poc de tomaca ratllada. Hi havia posat uns fesols que nosaltres cridem de la peladilla pel seu paregut a elles i que havia tingut a remulla.

Un poc de pebrera roiga, que també havia hidratat, i dos alls xafats. Encara agafava algunes bajoques tendres de l'horta, perquè no havia gelat cap nit, així que també les va incorporar.

Va remoure, un poquet de sal, pebre roig fullat, safrà torrat i va afegir unes xonetes que tenia ja bullides. Va cobrir amb l'aigua justa deixant coure sobre mitja hora a foc lent.

Arribant les dotze i mitja, va calcular el caldo que quedava i li va afegir la mateixa quantitat d'aigua que d'arròs li posaria quan començara a bullir. En vint minuts ens estàvem menjant un arròs amb perdiu i caragols deliciós.

Demà, dia de Nadal, ens reuniríem tota la família a casa dels meus iaios per a menjar el tradicional putxero de Nadal amb pilotes, dolces y salades.

-Salvador, recorda que pose esta nit els cigrons a remulla.

No vull passar l'ocasió en este dia tan assenyalat de 'Noche Buena', per a desitjar-vos a tot un bon Nadal i que el xiquet Déu ens ajude a ser feliços.

