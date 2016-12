El PSPV Dénia llama transparencia y talante participativo a una reunión del PGE exigida por el PP

Las declaraciones de la presidenta del PP dianense, María Mut, en las que criticaba la escasa transparencia del equipo de gobierno (PSPV- Compromís), le acusaba de «caciquismo» por la ampliación del cierre de Marqués de Campo y lo comparaba con Franco han sentado bastante mal en el seno socialista.

De hecho, el PSPV emitió un comunicado en el que asegura que no comparte que les tilden de no ser transparente y de poco talante participativo cuando la pasada semana la edil de Territorio, María Josep Ripoll, y el director de la Oficina de Planeamiento se reunieron con los militantes del Partido Popular para explicar cómo va el Plan General Estructural (PGE). Pero, lo que no indicó en el texto es que el encuentro lo había reclamado la propia Mut durante el desarrollo de un pleno, después de enterarse de que un acto similar se había hecho antes con la militancia socialista y a los populares no le habían propuesto nada similar.

Respecto a la reunión con la militancia del PP, el comunicado subrayó que era «un hecho que nunca había sucedido en los gobiernos democráticos de la ciudad y que demuestra el talante participativo y transparente del gobierno progresista de la ciudad». Además, afirmó que «este hecho y otros como la aprobación por unanimidad de la Estrategia de Desarrollo Urbano de Dénia desmontan las críticas y acusaciones» de Mut.

Desde las filas socialistas aseguraron que entendían que las críticas forman parte de la labor de los grupos de la oposición, pero «no vamos a tolerar las salidas de tono y descalificaciones que no aportan nada a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos». Es más, subrayó que el PP dianense está «totalmente deslegitimado para dar lecciones al gobierno actual sobre trabajo, viajes y gestión, cuando son los máximos responsables de seis años de parálisis institucional y política en la ciudad». Ante las palabras de la presidenta de los populares y edil del ayuntamiento, el PSPV exigió a María Mut que retirara las que tildó como «lamentables y desafortunadas declaraciones» que realizó el pasado martes durante el desayuno navideño con los medios de comunicación.

Diálogo difícil

En su opinión, con estas manifestaciones la líder popular ha traspasado las líneas de comportamiento político necesarias para la convivencia democrática entre partidos políticos de la ciudad. Por ello, matizan, los socialistas consideran que «a partir de ahora, será muy difícil establecer cualquier tipo de diálogo, consenso y participación con grupos políticos instalados en las descalificaciones sin argumentos».

Para el PSPV de la capital de la Marina Alta, las «descalificaciones» vertidas el martes por la presidenta de la gestora por no representan al PP sino que son a título personal. Por ello, los socialistas confían en que el resto de ediles y militantes «no compartan las palabras de su portavoz».

A su juicio, «esta salida de tono de María Mut es fruto de la falta de argumentos del PP de Dénia en el debate político, la falta de proyecto de ciudad, el nulo liderazgo político como concejala del Ayuntamiento de Dénia».