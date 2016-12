El PSPV de Dénia exige a la presidenta del PP que retire las acusaciones de «caciquismo» y las comparaciones con Franco

Las críticas de la presidenta del PP de Dénia, María Mut, hacia el ejecutivo de PSPV- Compromís, al que tildó de caciquismo y lo comparó con Franco, ya han tenido constestación por parte de los socialistas dianenes. En un comunicado, el PSPV tilda de "lamentables y desafortunadas" estas declaraciones y exige a la presidenta del gestora y concejala del Ayuntamiento, María Mut, que retire las palabras realizadas a los medios de comunicación.

Con estas manifestaciones, apuntan, "Mut ha traspasado las líneas de comportamiento político necesarias para la convivencia democrática entre partidos políticos de la ciudad. A partir de ahora, será muy difícil establecer cualquier tipo de diálogo, consenso y participación con grupos políticos instalados en las descalificaciones sin argumentos".

A juicio del PSPV, "los insultos y las descalificaciones al gobierno que ha realizado Mut no representan un partido democrático como es el PP y creemos que estas declaraciones son a título personal y esperamos que el resto de concejales y militantes del PP no compartan las palabras de su portavoz".

Esta salida de tono de María Mut, insisten, "es fruto de la falta de argumentos del PP de Dénia en el debate político, la falta de proyecto de ciudad, el nulo liderazgo político como concejala del Ayuntamiento de Dénia y claro ejemplo del trabajo del PP en la oposición: insultos, descalificaciones y ninguna aportación a la vida municipal".

No compartimos los argumentos del PP, matizan, "cuando se nos tilda de poco transparentes, cuando la semana pasada la concejal de Territorio, Maria José Ripoll, y el director de la Oficina de Planeamiento realizaron una reunión unilateral con la militancia del PP para tratar el desarrollo del plan general". Un hecho, dicen, "que nunca había sucedido en los gobiernos democráticos de la ciudad y que demuestra el talante participativo y transparente del gobierno progresista de la ciudad". Este y otros hechos "como la aprobación por unanimidad de la Estrategia de Desarrollo Urbano de Dénia desmontan las críticas y acusaciones de poca participación y transparencia que denuncia María Mut".

Además, dejan claro, que "pueden entender, pero no compartir ciertas críticas y argumentos políticos que realizan los grupos de la oposición, ya que es su tarea en el debate político de la ciudad, pero no vamos a tolerar las salidas de tono y descalificaciones que no aportan nada a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos".

Así insisten en que "el PP de Dénia está totalmente deslegitimado para dar lecciones al gobierno actual sobre trabajo, viajes y gestión, cuando son los máximos responsables de 6 años de parálisis institucional y política en la ciudad". E insisten en que María Mut retire sus palabras por respeto a la ciudadanía, por salud democrática.