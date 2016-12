Antonio Sivera, en el once de oro de promesas del fútbol español

El xabiero Antonio Sivera, portero del Valencia CF, está incluido en el once de oro de jóvenes promesas del fútbol español. El guardameta sigue los mismos pasos dados en su día por su paisano Adrián Ortolá, quien también tuvo el privilegio del que ahora goza Sivera.

El joven de Xàbia es uno de los elegidos por el Comité Técnico de Fútbol Draft que se reunió en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol. Este órgano es el encargado de elegir a los futbolistas que forman los Onces de Oro, Plata y Bronce en categoría masculina, y el Once de Oro en categoría femenina de la cantera nacional. Este comité estuvo presidido por Julen Lopetegui, actual seleccionador nacional absoluto.

Su elección no está hecha por cualquiera, ya que en este Comité Técnico que elige a los destacados de cada temporada está formado por un grupo de profesionales del fútbol nacional que conoce a la perfección a todas las promesas de nuestro país. El presidente es Iñaki Sáez, exseleccionador absoluto, al que acompañan Julen Lopetegui; Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana y miembro de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol; Javier Lasagabaster, director de Fútbol Draft; y los técnicos Albert Celades, seleccionador Sub 19; Santi Denia, seleccionador Sub 17; Jorge Vilda, seleccionar absoluto femenino; Pedro López, seleccionador Sub 19 femenino; Vicente Miera, Miguel Ángel España, Juan Carlos Gómez y David Gordo. También lo integran Raúl Ojeda, de la Liga de Fútbol Profesional; Jesús Barbadilla, de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE); Ángel Caballero, presidente de la AEAF; y Ana Rosell.

El xabiero Antonio Sivera Salva fue el único de los representantes valencianos elegidos en el Once de Oro. Mientras que en el Once de Plata se seleccionar a los jugadores del Villarreal CF Adrián Marín Gómez, Rodrigo Hernández Cascante y Alfonso Pedraza Sag. Junto a ellos figura el jugador castellonense Pablo Fornals Malla, que milita en el Málaga CF.

Los representantes valencianos incluidos en el Once de Bronce son Antonio Latorre Gruego, del Valencia CF, y Matías Nahuel Leiva Esquivel, del Villarreal CF.