El PP acusa al Ejecutivo dianense de caciquismo y lo compara con Franco

El PP dianense hizo ayer balance de la gestión del equipo de gobierno local (PSPV-Compromís) en este año. Su presidenta, María Mut, reiteró en varias ocasiones la escasa transparencia del ejecutivo. En el caso de la ampliación del cierre de Marqués de Campo, le acusó de «caciquismo» y añadió que «Franco a su lado se está quedando corto».

La líder de los populares lamentó que el gobierno local sólo oiga, pero no escuche a los ciudadanos. En el caso de la principal arteria de Dénia, Mut se preguntó si van a arreglar la calle o si se iban a limitar a cerrarla sin hablar primero con vecinos, comerciantes y hosteleros de esa zona para ver qué pensaban al respecto.

Respecto a la poca transparencia, la presidenta puso como ejemplo la página web del consistorio, que está «obsoleta», o el no mencionar que la subvención para el edificio del carrer Sant Josep «se desbloqueó con el PP» y o que el Plan Confianza es de los populares.

Sobre este último punto, María Mut criticó que hay empresarios que redactaron proyectos que ya están en fase de licitación por parte de conselleria y que todavía no han cobrado las facturas de esos trabajos por culpa del Ayuntamiento de Dénia.

Para la dirigente popular, los temas estrella del ejecutivo de PSPV y Compromís son el presupuesto de 2017, que no se va a aprobar este año como estaba previsto y los proyectos del área sociosanitaria junto al hospital, el segundo centro de salud de Dénia, el nuevo colegio de La Xara o la ampliación del CEE Raquel Payá. Al respecto, María Mut subrayó que no figura ninguna partida nominativa para estas actuaciones en las cuentas de la Generalitat para el próximo ejercicio. Por ello, señaló que o «Dénia está olvidada» o no van a reclamar lo que les toca.

Además, la edil Pepa Sivera dejó caer que entre socialistas y nacionalistas «no hay comunicación».

La solución para que el equipo de gobierno de Dénia arregle los problemas de la ciudad pasa, según aseguró Mut, por «menos viajes y más trabajar».