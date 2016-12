Tinguem les festes en pau

Respecte a la polèmica viscuda al voltant de la cavalcada de Reis Mags i sobre la decisió inicial de Festes, com a regidora de l’àrea no m’he manifestat fins al moment i considere que he de fer-ho. En primer lloc, voldria aclarir que si fins ara no m’havia pronunciat era perquè estava fora, i em va ser prou difícil realitzar qualsevol tipus de connexió, fins i tot amb la meua família. Resulta molt fàcil llançar judicis de valor, consideracions i culpabilitats sense contrastar la informació, i cada vegada més m’adone d’alguns propòsits o finalitats.

És cert, i no m’amague, que des de la Regidoria de Festes es van plantejar uns criteris respecte a quines figures haurien de representar als tres Reis Mags d’Orient, i va ser ja des de l’any passat, quan es va proposar que Baltasar fóra representat per una persona de color, per tal de donar-li més realisme i naturalitat, mirant les festes des del punt de vista infantil, amb ulls de xicalla. Si això és delicte, sóc culpable!

No obstant això, en cap moment es va “prohibir” o es va “imposar” a ningú. S’ha de tindre cura amb les paraules utilitzades perquè poden canviar totalment el significat d’allò que es pretén comunicar. Es va iniciar un diàleg, mai amb la mala idea d’atemptar contra la integritat d’aquesta dona en concret, ni de les dones en general, ni de tot el que representa. Si algú s’ha pogut sentir dolguda o dolgut ho sent profundament, però he de deixar constància que en cap moment teníem eixe objectiu. I ho dic amb tot el dolor que m’han causat certes declaracions sobre la meua persona. I és que sempre he defensat a la dona en la societat en general i sempre ho faré, i no ho dic sols com a regidora sinó amb sentiment de causa, ja que jo conec de ben a prop el que significa sofrir degradacions, humiliacions, i altres coses que no vénen al cas.

Considere que algunes coses que es porten al límit queden exemptes del seu valor. I crec que este ha sigut un d’eixos casos. Per eixe motiu, desitjaria que este malentès quedara aclarit. De fet, abans d’absentar-me estava ja tot aclarit, cosa que, encara ara, em resulta sorprenent com va poder arribar al punt al qual va arribar.

Qui de veritat em coneix, sap que tot el que estic expressant és cert i que mai vam tenir cap mala intenció. Qui de veritat em coneix sap també que, ni jo ni el partit al qual represente, discriminaríem mai a cap dona. I per tot, des de l’Ajuntament hem decidit adoptar la decisió de què, lliurement, qualsevol ciutadà o ciutadana que així ho considere puga participar d’aquestes festes, les quals, en definitiva, omplin de felicitat els corets de cada xiquet i xiqueta, principals protagonistes i destinataris. Nosaltres, sense més, garantirem que així continue sent. Mentrestant, bon Nadal i espere que tots i totes pugueu gaudir de la cavalcada d’enguany.

EVA RONDA

Regidora de Festes, Ocupació, Comerç, CREAMA, ADMON, Modernització i Transparència de l’Ajuntament de Dénia