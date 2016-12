Juan Bautista Roselló dimite como alcalde de Benissa tras casi 18 años para «favorecer la regeneración»

Juan Bautista Roselló ha presentado esta mañana su dimisión como alcalde y edil de de Benissa tras casi 18 años al frente de la Corporación. Según han explicado el munícipe popular, el objetivo de esta decisión es favorecer la regeneración política y dar paso a “gente joven con nuevos aires”.

En su carta, que también ha publicado a través de las redes sociales, hace un balance positivo de todos los años y ha destacado la buena situación en la que deja el Ayuntamiento de Benissa. Roselló ha señalado que su renuncia ha sido una decisión “meditada y responsable”. También ha apuntado que espera que Arturo Poquet reciba el respaldo de la Corporación para sustituirle y llevar las riendas del consistorio en lo que resta de legislatura.

Carta de renuncia

Estimado pueblo de Benissa,

Hoy presento mi renuncia al cargo de Alcalde y Concejal.

Quiero agradecer a todos los que durante estos años me han dado su apoyo para poder ejercer de Alcalde y representar a la máxima institución de nuestro municipio. A todos los empleados públicos del Ayuntamiento y Benissa Impuls con los que he tenido el placer de trabajar, a todos los concejales que me habéis acompañado en las últimas cinco corporaciones, tanto y más a los que han estado a mi lado en el gobierno, como a los que han estado en la oposición, a los periodistas y medios de comunicación, a mi sacrificada familia y amigos, al Partido Popular y muy especialmente a todo el pueblo de Benissa al que ha sido un verdadero honor poder servir.

Los motivos de mi renuncia son diferentes, pero el más importante es que creo que ha llegado el momento de un relevo al frente de la alcaldía de Benissa, en la que ya llevo muchos años. La persona que debe ocupar ese puesto es a quien corresponde como segundo en la lista electoral, Arturo Poquet Ribes. Él es un persona con experiencia, formación y sobre todo muy buen juicio, que representará muy bien al Partido Popular en la Corporación actual, que es quien obtuvo la más amplia mayoría democrática en las últimas elecciones municipales. A él, a todo su equipo de gobierno del Grupo Popular y a la Corporación, les deseo lo mejor y cuentan con mi ayuda y consejo si lo necesitan.

El balance que puedo hacer de estos casi dieciocho años es como todo en la vida. Ha habido aciertos y errores por los cuales pido disculpas. Pero si algo me ha caracterizado ha sido por no perder el tiempo y tomar muchas decisiones, pensando siempre en los demás y en el interés general. He intentado ayudar a todas las personas que he podido, especialmente las que he considerado que lo necesitaban más, y quiero pedir perdón si a alguien no he atendido o servido como se merecía.

De lo que me siento satisfecho es de haber cumplido muchos de los objetivos, obras y actuaciones que consideraba prioritarios y positivos para Benissa, y algunos que no están terminados espero que pronto sean una realidad, como la Variante de la N-332.

En la Costa, en el Núcleo Urbano o en la Zona Rural se han hecho muchas actuaciones para recuperar, proteger y poner en valor nuestro patrimonio histórico, cultural, natural y ecológico. Que constituyen una fuente para nuestra economía como recursos turísticos y han mejorado nuestra calidad de vida. Benissa cuenta ya con unas muy buenas instalaciones educativas, culturales, deportivas, sociales, para el emprendimiento y la innovación con el Centro de Excelencia, parques, jardines, cementerio y los mejores servicios públicos municipales en los cuales también se ha invertido mucho. Somos un modelo de gestión pública con la empresa Benissa impuls y Aguas Potables que en plena sequía ha conseguido aumentar los recursos hídricos de nuestro municipio. En definitiva, podemos afirmar con orgullo que todos los servicios municipales de Benissa son una joya en su funcionamiento y personal, que han estado muy bien dirigidos por todos los concejales que a lo largo de la diferentes Corporaciones han estado al frente de los mismos.

En el aspecto económico, quiero destacar que el Ayuntamiento de Benissa en este momento tiene deuda CERO, cuando en el año 1999 se debían 2.647.721,73 € i se pagaban intereses. En la Tesorería del Ayuntamiento habían en el año 1999, 2.410.278,82,€ y en este momento hay 11.393.685,40. En cuanto Patrimonio total inventariable del Ayuntamiento era de 21.925.429 € el año 1999 i en la actualidad es de 45.960.627 €. Es decir, que la situación económica del Ayuntamiento de Benissa es muy buena y ha mejorado mucho en los últimos años.

Hemos conseguido que un 15% del Presupuesto, más de dos millones de euros al año se destinen a temas sociales.

En cuanto a los Impuestos, los hemos reducido gracias a la buena gestión económica:

2015.- Bajada del 5% del Impuesto de Vehículos, bajada de un 17% para la Tasa de Basuras para el Comercio y bajada del IBI para la zona Costera del 20% por reducción del valor catastral.

2016.-.- Bajada del 8% del IBI para todos los inmuebles de Benissa.

2017.- Se ha solicitado y aprobado por el Ayuntamiento una bajada del 8% del IBI, en cuanto al valor catastral i la equiparación de la Tasa de Basura para todo el Municipio.

Por último, quiero transmitir que desde el primero hasta el último día he vivido con mucha ilusión la responsabilidad de ser Alcalde de mi pueblo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y allá donde esté siempre, por encima de todo, defenderé los intereses de Benissa y llevaré su nombre con mucho orgullo.

Muchas gracias y un abrazo.

En Benissa, a 19 de diciembre de 2016.

Juan Bautista Roselló Tent