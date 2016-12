Un mensaje destapa la polémica de una filà mora de Dénia por el desfile de Reyes

Un mensaje enviado a un grupo de Whatsapp para medios de comunicación desveló ayer por la tarde la polémica de la filà Amazigh, que ostenta la capitanía mora del próximo año en Dénia, por el desfile de Reyes que se hará en enero. En el texto se hacía referencia a que el ayuntamiento no había cedido a la insistencia de la igualdad entre hombres y mujeres.

A los representantes de los Moros y Cristianos les corresponde una de las carrozas y en el sorteo salió Amazigh como la filà que estaría allí. Al parecer, desde el consistorio les comunicaron que ninguna mujer estaría arriba de la carroza, cuando la filà está integrada por chicas.

La capitana, Mª José López, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que no entendía el motivo de que no pudiesen estar ni como pajes. Ya que no podía subir quería poder elegir quién iba a estar, pero no aceptaron su propuesta. Entonces, explicó la capitana, les trasladó otra opción, que tuvo mejor acogida.

López comentó que a las chicas de la filà no les pareció bien la postura del consistorio y se sintieron «discriminadas».

Ante esta situación, la capitana habló ayer con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y le detalló lo ocurrido. Según Mª José López, el primer edil se mostró sorprendido y le trasladó todo su apoyo. «Me ha dicho que no pensaba tolerar una injusticia», subrayó la máxima representante de Amazigh.

Por su parte, el munícipe señaló que «debe haber habido un malentendido». Grimalt no quiso hacer más declaraciones a la espera de la reunión que mantendrán el próximo miércoles. No obstante, el alcalde hizo hincapié en que «no permitiré que se juegue con algo tan importantes porque es la ilusión de los niños».

Desde le Federación de Moros i Cristians de Dénia, su presidente, Miguel Ángel Fullana, no se quiso pronunciar hasta el encuentro de la próxima semana.