Ünal, el arma para recibir al Girona

T. C. VALENCIA. Jueves, 2 noviembre 2017, 01:41

Enes Ünal ha llegado dispuesto a ayudar al Levante desde el primer día. El delantero turco fue presentado el martes y ayer ya se puso a las órdenes de López Muñiz para dar buena cuenta de su preparación física y demostrar al entrenador de los azulgranas que está listo para competir desde ya. Las bajas de Roger y Nano Mesa provocaron que Tito y Carmelo del Pozo exploraran la vía de la cesión para contratar a Ünal y es muy probable que el turco entre en la convocatoria para recibir el domingo al Girona.

El Levante necesita gol y el encuentro ante los catalanes es de vital trascendencia puesto que se trata de un rival directo. Ganar al Girona supone hacer bueno el punto que los granotas consiguieron contra el Eibar (2-2) y además metería esos tres puntos de distancia a los catalanes, ahora mismo con la misma puntuación (12) que el Levante. También están igualados los dos conjuntos en capacidad realizadora. Levante y Girona llevan doce goles y por debajo sólo están Eibar (5), Las Palmas (8), y Alavés, Leganés y Espanyol, que suman 9.

En el conjunto de Muñiz se da la circunstancia de que ninguno de sus delanteros ha podido estrenarse en Liga. Ni Boateng (154 minutos), ni Nano Mesa (179) ni tampoco Álex Alegría, que lleva 632, han conseguido marcar en la presente temporada. La acuciante falta de acierto de cara a la portería rival facilita la decisión de Muñiz con Enes Ünal, que ha salido del Villarreal porque no ha conseguido adaptarse pero al menos suma un tanto en los 255 minutos que ha disfrutado.

El turco tiene todas las papeletas para debutar el domingo (12 horas) como local en el Ciutat de València y el americano Shaq Moore lo hizo la pasada jornada en Ipurua. «Llevo una semana muy buena por la oportunidad de debutar en Copa y luego en la Liga, ha sido una semana muy bonita. La verdad que es un sueño cumplido; ahora toca seguir y trabajar y ojalá haya más», explicó Moore, quien compite por un puesto con el capitán del Levante, Pedro López. Esa competencia no resulta contradictoria para que el de Torrent aconsejara al futbolista, de 20 años, antes del debut.

«En la Copa hablé con Pedro López y me dio palabras de confianza, me dijo que siguiera haciendo lo que hago en los entrenamientos y todo seguiría igual. El míster también me transmite mucha confianza y estaba muy preparado para jugar. Cuando el míster te dice algo así te da mucha confianza, así que le estoy muy agradecido del entrenador por haberme dado esta oportunidad», reconoció Moore, quien después de debutar asegura que quiere «más» en la que denomina la mejor Liga del mundo.

Números de permanencia

El notable arranque del Levante se ha visto algo frenado en las últimas semanas, pero aún así, su media de puntos garantiza la permanencia a final de temporada. El conjunto de Muñiz ha superado las primeras diez jornadas con 12 puntos, tras dos victorias y seis empates, lo que arroja un promedio de 45 puntos. Esa cifra, a priori, es suficiente para garantizar otro año en Primera.