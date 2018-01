El último día sin Roger El técnico pide a la afición su respaldo ante el Celta: «Esperamos el apoyo incondicional. Estamos deseando que empiece el partido y satisfacerles» Muñiz desvela que el delantero ya entrará en la convocatoria frente al Villarreal MOISÉS RODRÍGUEZ Domingo, 14 enero 2018, 00:53

Acaba el último entrenamiento antes del partido contra el Cellta. Los jugadores empiezan a retirarse en cuentagotas hacia los vestuarios. Mientras, Roger se exprime bajo la atenta vigilancia del recuperador. De nuevo, y después de haber trabajado con el grupo, en solitario. Recordando el sufrimiento de estos últimos meses y apretando los dientes para ultimar su vuelta. «Esperamos contar ya con él de cara al día 20 para que entre en la convocatoria», comentaría minutos después el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz. Al tiempo que el delantero hacía series de velocidad, el técnico mantenía una charla con el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito'. La estampa era icónica. En la víspera del último día sin Roger, el asturiano suspira por dos '9': el que guió su proyecto a Primera a ritmo de goles y el que se ha de fichar antes de final de mes para combatir la sequía realizadora.

Mediado el mercado de invierno, Muñiz reiteró que, aunque sólo sea por número, la plantilla está corta de delanteros al contar sólo con Nano y Boateng. «Si todo va con normalidad», puntualizó ante el regreso a una convocatoria de Roger de cara al encuentro contra el Villarreal del próximo sábado. Aunque el entrenador proclama la necesidad de firmar otro atacante, asegura que no está inquieto tras haberse alcanzado el ecuador del mercado de enero sin que se haya cerrado la codiciada incorporación. «No lo estoy y no podemos centrarnos en eso, sino en lo que tenemos. Estoy convencido de que el club va a fichar porque hablo con ellos, sé lo que me expresan y conozco su proyecto. Con esa incorporación tendremos variedad y podremos plantearnos cómo queremos jugar», explicó el preparador granota, quien no ofreció detalle alguno sobre el posible regreso de Koné. «No sé nada, vosotros sabéis más que yo», deslizó.

El preparador insistió en centrarse en el próximo partido. En el último día sin Roger. «Se ha trabajado y estoy convencido de que el equipo va a competir», pronosticó de cara al encuentro de este mediodía en Orriols. Y ahí hizo de celestina. Apeló a la reconciliación entre la grada y el equipo. «En los últimos partidos hubo momentos buenos. Esperamos el apoyo incondicional de la afición porque estamos deseando empezar el partido para satisfacer a la afición porque eso significa que tendremos puntos», señaló.

«Tras el comentario de Morales se especuló y se dijeron cosas que no son ciertas», afirma Muñiz

Muñiz no quiso, en ese sentido, entrar a valorar las declaraciones de Morales tras el partido de Copa. «Si sales a pasearte y pierdes, es normal que tu gente te silbe», señaló el madrileño en caliente el jueves por la noche en Orriols. «El partido del otro día ha pasado. Tenemos que corregir lo que hicimos mal y reforzar lo bueno. Hay total normalidad, ninguna situación rara. Después de ese comentario se ha especulado y se han dicho cosas que no son ciertas. Sabemos cuál es la realidad, que este es el mismo equipo que tuvo elogios aún perdiendo contra el Barcelona. Nosotros estamos en ese aspecto muy tranquilos. El objetivo siempre lo tenemos planteado en la Liga», aseguró el entrenador.

Y en la Liga, el Levante vuelve a Orriols frente a un rival incómodo, por mucho que venga también de caer en Copa. «El Celta tiene criterio con el balón. Intenta sumar mucha posesión y nos obligarán a jugar con mucha intensidad», analizó Muñiz. Para el encuentro, el entrenador pierde a Toño por problemas musculares. Tampoco percibe aún a Chema al 100% y ayer lo dejó fuera de la lista, al igual que a Samu García y a los canteranos Shaq y El Hacen. La duda en defensa reside en si mantendrá a Cabaco o da la alternativa a Rober Pier, al que ayer elogió.

Por los descansos que concedió en la Copa, las posibles variaciones en el once pueden protagonizarlas Doukouré, fuera de la lista ante el Espanyol, e Ivi, suplente y uno de los futbolistas que más había brillado en los dos encuentros anteriores. Regresan a la convocatoria Morales, Bardhi y Campaña tras cumplir sanción en el Camp Nou.