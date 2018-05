El último escaparate de Joel Joel, a la izquierda, celebra un gol reciente del Atlético Levante. / levante ud El club agota las entradas para el partido en que el filial se juega el ascenso a Segunda B ante el Calahorra, contra el que ya subió el Saguntino El ariete del Atlético Levante quiere ganarse la pretemporada con el primer equipo M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 27 mayo 2018, 00:41

Llegó el gran día. El Atlético Levante se juega acabar hoy la temporada a lo grande o verse condenado al camino largo para cumplir el objetivo. El filial granota está a 90 minutos de Segunda B. Los chicos de Javier Olaizola escribieron hace ahora una semana la mitad de la gesta. Ganaron 1-2 en Calahorra, tumbando al que era el único equipo español que permanecía invicto después de que el Barcelona perdiese en Orriols. Pero ahora deben defender esa renta para recuperar la categoría de bronce.

El partido es, sin embargo, mucho más que eso para algunos de los integrantes del filial. «Hay jugadores que están haciendo un final de liga importante. No me extrañaría que alguno tuviese el premio de hacer la pretemporada con el primer equipo», apuntó Olaizola en una entrevista publicada en este diario. Joel Rodríguez es uno de ellos. A sus 20 años, el atacante de Algemesí siente que está en el momento de llamar la atención.

Es uno de los futbolistas a los que conoce muy bien Paco López. Ha marcado 13 goles esta temporada en Tercera, muchos de ellos cuando el técnico de Silla era aún el inquilino del banquillo del filial granota. El delantero de Algemesí tiene contrato con el club gtanota hasta 2019. Hacer la pretemporada con el primer equipo supondría un primer paso hacia la renovación.

Durante el verano tendría otra decisión importante sobre la mesa: seguir en el filial -siempre que se confirme el ascenso- o salir cedido. Posiblemente, en ese caso el Levante aceleraría una prolongación de su contrato, cuanto menos una temporada más. En la misma situación que Joel están otros futbolistas como Álex Cortell, que marcó uno de los goles en la ida contra el Calahorra.

El conjunto riojano concede una curiosidad más a la eliminatoria. Otro equipo valenciano, el Saguntino, subió a Segunda B contra el Calahorra. El posible once del Atlético Levante estaría integrado por Cárdenas, Shaq, Aly, Mongil, Kaiser, Fran Manzanara, Joan, El Hacen, Joel, Álex Cortell y Manu Viana.

Coke y el Rayo Vallecano

Otro de los puntos de interés para el levantinismo está en Vallecas. El Rayo subirá hoy si gana al Lugo. El conjunto madrileño sueña con repescar a Coke y el propio futbolista no oculta que le gustaría volver algún día al club de sus inicios. El Levante ya ha iniciado las negociaciones para ficharlo y aunque el lateral ha mostrado su predisposición, unas declaraciones suyas al diario As dan pie a la duda: «Cuando me fui una de mis ilusiones era regresar y lo sigue siendo. Ahora me han preguntado en Valencia, ¿el Levante debe tener miedo de que suba el Rayo porque te toque el corazón? El Rayo siempre lo hará, otra cosa es que se den las cosas para volver este año, el siguiente... Nunca se sabe».