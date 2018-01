A tumba abierta a por el '9' Coke posa por primera vez con la camiseta del Levante, ayer tras su presentación. / damián torres El director deportivo del Levante admite que Roncaglia y Guidetti interesan «si están en el mercado» y es reticente a que se produzcan salidas «Necesitamos un delantero que mejore lo que tenemos», reconoce Tito MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 3 enero 2018, 00:01

Quedan 28 días. El Levante ha iniciado su particular carrera para incorporar a un '9'. El equipo necesita un atacante de referencia como el comer. Esto no lo discute nadie y ni siquiera el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito', trata de poner sobre la mesa algún argumento que pueda servirle como vía de escape. «Firmar un delantero que mejore lo que hay es una necesidad. Ahora sólo tenemos a Nano y Boateng, y vamos a esperar a la evolución de Roger cuando reciba el alta», admitió ayer durante la presentación de Coke, el primer refuerzo granota en el mercado de invierno.

Tito asume la presión y la necesidad. «Si hacemos un análisis de las 17 jornadas que se han disputado, es ahí donde la plantilla necesita refuerzos. Por lo demás, creo que el equipo está compensado», señaló. También quiere huir de las urgencias, a pesar de que reconoce que Muñiz debe contar con el refuerzo cuanto antes. «Debemos tener en cuenta que esta situación no es exclusiva del Levante. Los rivales con los que competimos y que menos goles a favor llevan también confían en remediar ese problema este mercado», argumentó el técnico.

Las prisas son, en ese sentido, malas compañeras. En la otra cara de la moneda existe el riesgo de verse como en verano, a horas del cierre del plazo y con los deberes por hacer. Tito ofreció al respecto un mensaje algo ambiguo, pero en el que aboga por asegurar el tiro: «Queremos estar convencidos de lo que deseamos y que esté disponible para jugar cuanto antes. Llevamos trabajando tiempo en ello y estamos convencidos de que al menos lograremos un fichaje en esa posición».

Coke, un veterano desde el primer día: «La situación no es crítica, el equipo ha competido siempre»

Una de las opciones que se han vinculado al Levante ha sido Guidetti. El delantero sueco, a quien Unzue raciona las oportunidades en el Celta -acumula sólo 107 minutos en Liga-, encajaría en lo que busca la entidad granota. «Son dos futbolistas que tienen contrato con su club, que además es el mismo. Si estuvieran en el mercado son opciones interesantes, pero está difícil», indicó Tito en referencia a Guidetti y a Roncaglia. El defensor argentino tampoco disfruta de minutos y ha pedido salir del club gallego para tratar de ir al Mundial.

Lukic y Cabaco cuentan

Tito, por último, no se mostró partidario a que se produzcan salidas. «No queremos debilitar el equipo. Otra cosa es que desde el otro lado haya algún futbolista que pida marcharse», indicó. El director deportivo se refirió a los casos de Lukic y Cabaco, que apenas habían contado con minutos hasta los días previos al parón navideño. «Han demostrado que se les puede dar más oportunidades», deslizó. Otro que deberá ganarse el puesto será Doukouré, que ayer se ejercitó con el grupo. El africano tendrá la ocasión de reivindicarse mañana en el partido copero de Cornellà. Coke, el primer refuerzo en el mercado de invierno, también aseguró estar preparado si Muñiz decide hacerle debutar.

El lateral madrileño ejerció de veterano incluso en su presentación. Lo hizo para enviar un mensaje tranquilizador. «La situación del Levante no es crítica. Está claro que los resultados, sobre todo en casa, no han sido los que se perseguían, pero el equipo siempre ha competido», señaló. El defensor se refirió a su situación en el Schalke: «Personalmente en Alemania estaba muy bien, pero deportivamente no».

Buscó una salida, priorizando en volver a España. La opinión de su amigo Vicente Iborra le ayudó a decidirse. «Los dos estamos de acuerdo en que este club es un buen lugar para crecer», afirmó Coke, que no se mojó sobre su puede prolongar su estadía en Orriols cuando expire su cesión. Otro de los factores que han pesado para que viniera a Orriols ha sido el interés expresado por el club. «Ellos me han transmitido seguridad, que me querían», indicó el futbolista, que lucirá el 12 de Juanfran: «La verdad es que no quedaban muchos dorsales, pero es bonito llevar el de alguien que representó tanto para el club. Nos vimos en el estadio y se ofreció para ayudarme en lo que necesitase».