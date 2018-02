Tito, tibio sobre el futuro de Muñiz

Cinco futbolistas han vivido hoy su puesta de largo con el Levante UD. Pazzini, Rochina, Sadiku, Iván Villar y Fahad han sido presentados oficialmente en el Ciutat de València. Un acto que ha servido también para que el presidente y el director deportivo del club, Quico Catalán y Tito, hagan balance de un duro mercado invernal.

En medio de la preocupante racha de resultados, han surgido ciertas dudas alrededor del entrenador, Juan Ramón López Muñiz. “¿Si garantizo su continuidad hasta junio? Si pasa una cosa, te diré que sí. Si pasa otra cosa, tendré dudas. Todo va depender. La dirección deportiva tiene en este momento fe en que Muñiz va a ser el entrenador que acabe la temporada. Desde mi punto de vista, hay plena confianza”, ha comentado Tito.

Quico Catalán, por su parte, ha analizado los movimientos realizados durante los últimos días para reforzar la plantilla. Las primeras opciones para el ataque se fueron desvaneciendo. “Al final se ha firmado jugadores que la dirección deportiva quería. Este mercado es un mercado difícil. Nuestra posición en la clasificación tampoco nos ha ayudado. Si hubiéramos estado décimos habría sido todo mucho más sencillo. Pero hay que estar satisfechos porque viene gente con hambre, ilusión y que tiene claro el objetivo. A partir de ahí vamos a intentar sacar todo adelante. Con estas incorporaciones, el compromiso del vestuario crece y creo que a nivel deportivo vamos a crecer también. El examen es a final de temporada. Si conseguimos el objetivo, habremos cumplido”, ha comentado el presidente.

Resultó complicada la negociación con Pazzini. “No ha sido fácil porque se ha presentado esta ocasión en los últimos días de mercado, ha sido complicado sobre todo porque tenía que organzar lo todo. El club y el presidente me han demostrado un grandísimo interés y entusiasmo y eso me da mucha confianza. Y es una confianza que yo necesitaba. Estoy seguro de que esta es una ocasión que no voy a perder. Quico me transmitió un entusiasmo contagioso. No era un problema de equipo ni de ciudad, era el hecho de que tengo una familia y un niño de seis años y había que trasladarle de colegio. El entusiasmo del presidente y demostrarme que soy un jugador importante para el equipo me ha dado más ganas de venir”, ha asegurado el delantero italiano.

Rochina no compite desde octubre y debe recupera la forma física óptima para poder competir lo antes posible. “Me gustaría dar una fecha exacta, pero no sabría decir. Quiero aportar el máximo”, ha señalado el de Puerto de Sagunto.

Sadiku llega procedente del Legia de Varsovia. La liga polaca ha realizado un largo parón en invierno. “Soy un atacante de área. Intentaré darlo todo para esta ciudad, esta camiseta y el club que me ha dado esta posibilidad. Cuando salto a jugar es siempre para dar el cien por cien y ojalá sea con goles que ayuden a conseguir punto. He hecho una muy buena pretemporada de tres semanas. Me siento bien y listo para jugar. Estoy al cien por cien”, ha avisado el albanés.

Fahad afronta una aventura en el fútbol español a raíz de un convenio entre la Liga y la Federación de Arabia Saudí. “Físicamente estoy bien y con mucha fuerza para jugar los siguientes partidos. Es una oportunidad jugar en España, me siento como en mi casa y voy a intentar dar todo de mí. No quiero perderla oportunidad. Es un cambio pero me voy a acostumbrar”, ha señalado el joven futbolista.

El Levante también ha reforzado la portería tras la baja de Raúl Fernández. Ha aterrizado Iván Villar. “Vengo a disputar el puesto con los otros dos porteros y a ponérselo difícil al míster a través de los entrenamientos. Espero aprender, ganar experiencia y es una buena oportunidad para seguir creciendo”, ha señalado el gallego.