Tito, sobre el delantero: «Necesitamos fichar un ‘9’ que mejore lo que tenemos»

Vicente Blanco ‘Tito' ha reconocido que la prioridad en el mercado de invierno es la de incorporar un delantero. “Si analizamos las jornadas que se han disputado, la competición desvela que esa es nuestra necesidad”, ha indicado el director deportivo del Levante. “Pero no es algo exclusivo nuestro, sino también de otros clubes que están compitiendo con nosotros en Primera”, ha señalado.

De las declaraciones del técnico se puede extraer el análisis obvio de que no hay satisfacción del rendimiento de los delanteros. “Ahora mismo sólo tenemos a Nano y a Boateng, tenemos que ver cómo vuelve Roger cuando reciba el alta”, ha señalado. “Es evidente que queremos incorporar un ‘9’ que mejore lo que tenemos”, ha subrayado.

Sobre los plazos, Tito ha admitido que la intención es poner al nuevo delantero cuanto antes a las órdenes de Muñiz, pero ha avisado de que no se va a caer en la precipitación. Respecto al número de refuerzos aparte de Coke y del delantero no ha querido dar más detalles, aunque si ha sido categórico sobre las salidas: “Nosotros no vamos a forzar la marcha de nadie, otra cosa es que se produzca algún movimiento desde el otro lado”.