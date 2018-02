Tito lanza un órdago a Muñiz Muñiz bromea con sus futbolistas durante el entrenamiento de ayer. / jesús signes «El Levante ha puesto todo para que las primeras opciones fueran realidad, pero han querido irse a otros sitios», admite el director deportivo «¿Si garantizo la continuidad del técnico hasta junio? Si pasa una cosa, diré que sí. Si pasa otra, tendré dudas», avisa ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 3 febrero 2018, 00:09

Hasta seis segundos tardó Tito en comenzar su respuesta cuando se le preguntó si podía garantizar la continuidad de Juan Ramón López Muñiz hasta final de curso: «Si pasa una cosa, seguramente te diré que sí. Si pasa otra cosa, pues probablemente tendré dudas. Todo va a depender de cada partido y cada semana. La dirección deportiva tiene en este momento fe total en que va a ser el entrenador que acabe la temporada. Esto lo digo yo hoy». Una tibia contestación cargada de significado. Los resultados de los últimos meses han generado cierto desgaste y, para una parte del club, el técnico asturiano ha perdido crédito.

El Levante afronta ahora dos partidos especialmente duros, pero las próximas semanas serán clave para el futuro de Muñiz. El empate firmado ante el Deportivo in extremis evitó la debacle y que pudieran precipitarse los acontecimientos. Precisamente, el entrenador granota duda a la hora de analizar si la plantilla es mejor ahora que antes del mercado invernal. «A día de hoy no lo sé», advirtió el jueves. Una opinión diferente transmitió ayer Tito.

El director deportivo se mostró optimista. «Hemos mejorado la plantilla. La plantilla tiene un valor y no ha sido reconocido en su totalidad. Hay siete u ocho jugadores que tenían ofertas para salir del Levante y no hemos querido. Tenemos una plantilla compensaba y un buen vestuario», dijo Tito, quien no pudo fichar a sus prioridades para el ataque.

«De aparecer un central que mejoraba lo que tenemos habríamos ido a por él, pero no se dio el caso»

«El Levante ha puesto mucho o todo para que esas primeras opciones pudieran ser realidad. Lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Esos jugadores han querido irse a otros sitios. Al final estamos contentos porque tenemos jugadores que mejoran la plantilla», explicó.

En la misma línea se pronunció el presidente azulgrana. «Este mercado es un mercado difícil. Nuestra posición en la clasificación tampoco nos ha ayudado. Si hubiéramos estado décimos habría sido todo mucho más sencillo. Pero hay que estar satisfechos porque viene gente con hambre», comentó Quico Catalán.

El máximo mandatario negoció personalmente el fichaje de Arouna Koné, pero no consiguió zanjar la operación. «Su club no ha accedido a sacarlo traspasado. El jugador no me ha decepcionado. Koné se queda en Sivas con la pena de no volver a vestir la camiseta del Levante. Ha luchado por todos los medios para conseguirlo», señaló Catalán.

Finalmente, el Levante no ha fortalecido el eje de la defensa. «No era una prioridad reforzar esa posición. Con los centrales que tenemos, pensamos que podemos terminar la temporada. Si hubiera aparecido un central que hubiésemos creído que mejoraba lo que tenemos habríamos ido a por él, pero no se ha dado el caso», concluyó Tito.