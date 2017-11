Tito confirma que no cubrirá hasta enero la baja de Alegría Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:22

El director deportivo del Levante, Tito Blanco, confirmó ayer que el club no va a realizar de inmediato ningún fichaje por la grave lesión de Álex Alegría y que esperará al mercado de enero para reforzarse con un delantero, tal y como informó LAS PROVINCIAS el pasado domingo día 12. «No urge fichar ahora mismo. No hay esa urgencia pero no por necesidad nuestra, es que el mercado no te ofrece algo que puedas mejorar. El mercado no invita a mejorar la plantilla. No vemos que haya un jugador que esté en la situación de estar en paro o que esté en la liga española que pudiéramos realizar, esa situación el mercado no la da», dijo Tito en Radio Marca Valencia. El alicantino apuntó que la entidad granota se encuentra buscando opciones con vistas a enero. «Estamos trabajando de cara al mercado de invierno porque tenemos que estar preparados para cualquier posición que podría mejorar el rendimiento del equipo. Estamos valorándolo pero no de forma contundente», indicó.