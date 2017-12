El técnico celebra el fichaje de Coke: «Ha encajado perfectamente»

El primer refuerzo de invierno entusiasma a Muñiz. El entrenador del Levante está encantado con la llegada de Coke Andújar, cuya integración marcha sobre ruedas. El defensa madrileño, cedido por el Schalke 04, busca los minutos de los que no ha podido gozar en Alemania. «Es un futbolista que va a aportar experiencia, serenidad y tranquilidad. Ha encajado perfectamente en el vestuario porque es una gran persona y un profesional con buen carácter y que hace buen vestuario. Y como futbolista no hay que descubrirlo», comentó ayer el técnico azulgrana.

Coke luchará con Pedro López y Shaq por ocupar el lateral derecho. Aun así, Muñiz pretende mantener al canterano en el grupo: «Va a entrenar con el primer equipo seguro. Lo que no queremos es que esté mucho tiempo parado. Ahora hay más competencia todavía». De esta forma, puede volver a jugar con el filial.

Ayer, tras el entrenamiento, Muñiz mantuvo una larga charla con Nano. Una preocupación embargaba al delantero canario. «Era una inquietud que él tenía por algo que había leído. Era aclararle simplemente la situación. Leyó en algún sitio que no aquí no se contaba con él y es totalmente falso. Aquí contamos con él como desde el primer día. Él quería estar tranquilo y saber nuestra opinión y así se lo hemos hecho saber. Tiene que estar muy tranquilo. No tenemos ningún problema con él. Que siga trabajando como lo está haciendo y, a partir de ahí, se irá haciendo un hueco. Es muy joven y tiene mucha trayectoria», explicó.