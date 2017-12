Solución rápida para Pedro López El Levante y el capitán prevén reunirse en enero con el objetivo de aclarar su futuro ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:35

El proyecto deportivo del Levante afronta unas semanas clave. El club se presenta en el mercado invernal con la necesidad de fichar un delantero que solucione la falta de gol y con la puerta abierta a un central de garantías. Sin embargo, al margen de los refuerzos que permitan dar un salto de calidad y encarar con más solvencia la lucha por la permanencia, los dirigentes van a abordar un asunto pendiente. Y es que el capitán del equipo, Pedro López, quedará libre el 30 de junio. La idea tanto del futbolista como del club consiste en reunirse durante la primera quincena de enero para aclarar su futuro.

Pedro López, al encontrarse en su última temporada de contrato, tendrá derecho a negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero. De todas formas, la prioridad del futbolista de Torrent pasa por continuar militando en el conjunto azulgrana, donde vive su octava temporada y se ha convertido en un líder. El lateral derecho, de 34 años, ha recuperado la titularidad en las postreras jornadas, aunque la competencia ha crecido en su demarcación a raíz del fichaje de Coke Andújar.

Ya se ha producido una primera toma de contacto entre las partes, pero sólo sirvió para emplazarse a enero. El Levante, satisfecho con la aportación del veterano futbolista tanto en el campo como en el vestuario, deberá analizar la situación de la plantilla y decidir si le presenta una oferta de renovación.

En Japón vinculan a Langerak con el Nagoya, que acaba de regresar a la máxima categoría «Uno lo que quiere siempre es jugar. Veremos si surgen novedades interesantes en el mercado», dice Roncaglia

Pedro López suma 163 partidos como azulgrana, incluyendo Liga, Copa y Europa League. Esta temporada las lesiones han mermado su rendimiento, ya que en verano sufrió una microrrotura fibrilar en el sóleo. En noviembre padeció una contractura en los isquiotibiales y perdió la titularidad en favor de Shaq Moore. El canterano se agarró al once hasta el partido contra el Athletic, en el que fue sustituido en el descanso. El de Torrent ha recuperado su sitio ante el Sevilla y el Leganés.

A partir de ahora la lucha por la titularidad se recrudece. Coke ha llegado cedido buscando el protagonismo que no ha encontrado en el Schalke 04. Shaq continuará entrenándose con la primera plantilla, aunque todo apunta a que competirá con el filial. Recientemente el Levante renovó el contrato del norteamericano hasta 2020 con opción a ampliarlo dos años más. Mientras tanto, Iván López, quien se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en octubre, no volverá a competir este curso. El joven lateral no va a forzar la máquina.

Al mismo tiempo, el Levante trabaja en el mercado invernal. El club está muy atento a varios centrales, entre los que figura Facundo Roncaglia. El Celta se resiste a dejarlo marchar en enero, pero el futbolista ha realizado toda una declaración de intenciones desde Argentina.

«Me quedan dos años y medio más de contrato con el Celta y, en ese sentido, estoy muy tranquilo. Uno lo que quiere siempre es jugar y en enero se abre el mercado de pases, por lo que veremos si surgen novedades interesantes. Seguramente analizaremos qué es lo mejor, tanto para mí como para el club, y tomaremos una decisión», aseguró Roncaglia en Elentreríos. Por lo que respecta a las salidas del Levante, en Japón vinculan a Langerak con el Nagoya, que acaba de regresar a la máxima categoría nipona.