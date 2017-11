Las siete balas de Unal y Boateng Enes Unal, con el balón en el partido ante el Girona. / levante ud Ambos puntas tienen seis partidos de Liga y uno de Copa para convencer al técnico antes de que el club fiche en invierno y vuelvan Roger y Nano Los dos delanteros serán la referencia en ataque del Levante hasta enero JOSÉ MOLINS VALENCIA. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:37

El ataque es cosa de dos. Así será hasta enero en el Levante. Tras la grave lesión de Álex Alegría el club ha tomado la decisión de no fichar otro delantero antes del mercado de invierno, y por tanto tendrá que acabar el año con el recién llegado Enes Unal y Emmanuel Boateng como únicos efectivos para el puesto de ariete. Por delante tendrán seis partidos de Liga y uno de Copa del Rey. Siete balas para que ambos jugadores puedan demostrar su valía, su olfato goleador y tengan la ocasión de convencer al entrenador.

Hasta ahora llevan un tanto marcado cada uno. Y ambos curiosamente contra el mismo equipo, el Girona, pero en competiciones diferentes. El turco vio puerta el día de su debut ante los catalanes, ya sin tiempo de que evitara la derrota, mientras que el ghanés batió al conjunto de Machín para encarrilar la eliminatoria copera, que a final de mes se jugará la vuelta.

Los dos futbolistas tienen características en común. Fueron apuestas caras este verano y no han dado el rendimiento esperado. El Villarreal pagó 14 millones de euros al Manchester City por Unal, que había deslumbrado en la liga holandesa el año pasado, pero no se acopló al conjunto amarillo y no entraba en los planes de Calleja, lo que le permitió llegar cedido al Levante, pero si triunfa, el club castellonense puede repescarlo en enero.

También Boateng destacó por el alto precio de su traspaso, el segundo más caro de la historia del club granota, con 2,5 millones, pese a que todavía no había triunfado en Portugal. Ambos coinciden además en su juventud. Sólo 20 años tiene Unal y 21 el ghanés, por lo que se trata de dos apuestas de futuro, que quieren explotar en el Levante y ahora tienen la ocasión de hacerlo en estos siete partidos en los que van a ser los únicos delanteros para Muñiz. De su rendimiento dependerá que se mantengan hasta el final de la temporada en el once. Los siete rivales son Las Palmas, Atlético, de nuevo el Girona en la Copa, Málaga, Athletic, Sevilla y Leganés.

Porque a partir de enero cambiará todo. Al menos es la intención del club, que está buscando en el mercado un delantero de garantías para reforzar al equipo en los primeros días del plazo de invierno, que cubra la baja de Alegría, quien iniciará su recuperación esta semana. Y además regresarán Nano Mesa y Roger, ya recuperados de sus graves lesiones. Por tanto en cuanto empiece 2018 aumentará la competencia en la delantera granota.

El propio Roger se mostró ayer ilusionado con su recuperación y con ganas de volver. «Prefiero recuperarme bien, con tranquilidad, porque no quiero volver de cualquier manera, quiero volver siendo importante. Esta temporada venía con mucha confianza del entrenador, pero si vuelvo en enero queda la segunda vuelta entera y pueden pasar muchas cosas», aseguró en la web del club.

El de Torrent se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en julio, durante la pretemporada. «Me encuentro muy bien, ya haciendo cosas en el campo, eso psicológicamente es muy importante. Creo que lo peor ya está pasado, ahora ya me voy sintiendo un poco más futbolista, quemando etapas y con ganas de empezar a tocar balón», expresó el delantero. «Es como un empujón ver que estás cada vez más cerca, me da mucha fuerza para seguir trabajando, me está saliendo todo perfecto y si sigue así en enero podría volver a jugar», comentó.

Sobre su nuevo compañero, Roger indicó: «A Unal no lo conocía, me alegré de que marcara en su debut y se quitara esa presión, si ha venido es para sumar. La responsabilidad del gol siempre recae en el delantero, parece que si no marcas no eres bueno, pero los goles son cuestiones de rachas y en cuanto llegue el primero vendrán muchos más». Pero hasta enero el Levante debe volver a ganar, lo que no consigue desde septiembre. «El equipo empezó muy fuerte y ahora está teniendo un pequeño bajón. Ahora hay que creérselo otra vez, como al principio de la temporada», apunta Roger.