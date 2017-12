«Shaq y El Hacen deben mejorar, pero sus condiciones son espectaculares» Paco López, en la ciudad deportiva de Buñol. / juanjo monzó «Queda trabajo por hacer, pero en un futuro no muy lejano puede haber muchos jugadores de abajo en el primer equipo», pronostica Paco López, entrenador del Atlético Levante MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:18

Paco López se ha convertido en un entrenador especializado en gestionar filiales. Después de pasar por los de Villarreal y Valencia, ha asentado al Atlético Levante en el liderato de Tercera. Con el objetivo claro de volver a Segunda B, la victoria ante el Orihuela permitió a los granotas irse de vacaciones como primeros consolidados del Grupo VI de la categoría.

-¿Cómo vive un entrenador haber pasado por tantos filiales?

-Cuando inicias la carrera de entrenador, evidentemente no piensas que vas a estar tanto tiempo en filiales. Se ha dado así, es una faceta más, y estoy contento sobre todo por las experiencias vividas.

-Como se suele preguntar a los actores que participan en sagas de películas: ¿teme encasillarse?

-Creo que en mi caso no. Cuando estuve en el Mestalla, mi primer filial, venía de haber entrenado en Segunda A. Mis inicios fueron en Tercera y juveniles. Considero que es una vivencia más.

-¿Será el Atlético Levante el último filial de su carrera?

-Nunca se sabe, yo no me cierro puertas. Con lo difícil que es esta profesión no puedes hacerlo.

-¿Ha de salir sí o sí el filial granota de Tercera por el excesivo salto con el primer equipo?

-Eso es muy relativo. Cuanto más arriba esté un filial, mucho mejor, pero no creo al 100% que por estar en Segunda A se vayan a producir más futbolistas que si estás en Segunda B. Hay muchos ejemplos. En el Villarreal B o el Mestalla he tenido jugadores en Segunda B que ahora son contrastados en Primera y a un nivel espectacular. No creo al 100% en las categorías, sí en la mejora y el aprendizaje. Evidentemente, uno de nuestros objetivos para este año es subir.

-¿Si no se lograra sería un fracaso?

-Eso será relativo. Está claro que el equipo ha de estar arriba y pelear por el ascenso. Luego cuando acabe la temporada ya se verá si se han cumplido los objetivos. No considero que pueda ser fracaso conseguir un resultado deportivo que se presenta complicado. Reconozco que se ha de valorar el trabajo.

-¿Es partidario de crear una liga de filiales?

-No creo mucho en eso tampoco. Pienso que hay un aspecto que el futbolista en la base debe mejorar, que es ser competitivo, y se perdería un poco. Si sólo te enfrentas con otros jugadores de tu edad, estás restando esa característica fundamental para llegar a la elite.

-En Inglaterra, en cambio, sí apuestan por ese modelo...

-Cuando estaba en el Villarreal B teníamos un torneo paralelo y viajábamos prácticamente todos los meses allí. En las entrevistas que me hacían para la Premier me preguntaban por eso y qué tenía que hacer un futbolista inglés para llegar al nivel de los que salían de las canteras del Villarreal o del Barça. Yo creo que se puede aprender de todos y nada es 100% cierto.

-¿Está preparada la cantera del Levante para nutrir de jugadores al primer equipo?

-Queda mucho trabajo por realizar, pero con jugadores como Shaq o El Hacen se demuestra que hay una buena cantera en el Levante. Evidentemente resta camino por recorrer, pero se llevan haciendo las cosas bien unos años. Contamos con un juvenil en División de Honor con gente muy joven y compitiendo muy bien. Creo que en un futuro no muy lejano se verán muchos jugadores de abajo en el primer equipo.

-¿Cómo ha visto a Shaq y El Hacen, que ya han debutado?

-Bien. Shaq lleva entrenando de forma regular con el primer equipo, y yo creo que ha cumplido. Sabemos que el salto es muy grande. El chico tiene muchas cosas que mejorar, pero otras espectaculares y por circunstancias se ha visto jugando en Primera. Sabemos que tiene que pulirse todavía, pero su capacidad de mejora es importante. Ha demostrado que a veces estar en Tercera no es óbice para hacer las cosas bien en Primera. Respecto a El Hacen, creo que cumplió muy bien en el partido de Málaga y por circunstancias tácticas salió pronto ante el Athletic... pero es también un futbolista con muchas condiciones.

-¿Le puede perjudicar ese cambio en el minuto 37?

-Está en periodo de aprendizaje y no tiene por qué. Imagino que se hablaría con él, ya se ha entrenado con nosotros y está con ganas. Al revés, creo que es una situación más que puede servirle en su formación.

-Desde fuera puede dar la sensación de que Muñiz fue algo injusto con los canteranos porque los señaló... ¿Qué considera usted?

-Yo creo que no. Un entrenador ha de hacer lo que considera mejor para equipo. Se toman decisiones que pueden perjudicar a alguien, pero en este caso se trata de chicos jóvenes y luego imagino que hay mensajes para que estén tranquilos y sigan progresando.

-Pero situaciones como esta matarán al futbolista...

-En el momento, seguro... pero sea el jugador joven o tenga 30 años, a nadie le gusta que le cambien a la media hora o al descanso. Pero al final, como futbolista, entiendes que se hace lo mejor para el equipo.

-¿Espera contar habitualmente con ellos esta temporada?

-Mientras tengan ficha B sabemos que en cualquier momento podemos contar con ellos. Pero bueno, somos conscientes de que uno de los objetivos importantes para un filial es nutrir de cuantos más futbolistas mejor al primer equipo.

-Además de los que ya lo han hecho, ¿hay alguno que pueda debutar en esta temporada?

-Hay varios pero no daré nombres. Los chicos están trabajando bien, lo demuestran con resultados y es importante que tengan ilusión.

-¿Hay gol en el filial?

-(Sonríe) Es cierto que somos el equipo más goleador de nuestro grupo, pero es lo que hablábamos, están marcando en Tercera. Lo importante es que los chavales mejoren y estén cada día más preparados por si les llega la oportunidad.

-¿Cómo es de vital para la cantera que la ciudad deportiva se traslade cuanto antes a Nazaret?

-No sabría decir, pero a nadie se le escapa que Buñol sigue estando un poco lejos de la ciudad y sobre todo para los chavales, cuanto más cerca, más llevadero.