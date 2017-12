Seis días de oro para el Levante Alharilla y Cubedo pelean por la posesión durante el derbi femenino. / jesús signes El conjunto azulgrana acelera con tres triunfos ante Santa Teresa, Athletic y ValenciaAlharilla se ha destapado con cuatro goles y el equipo de Andrés Tudela afronta ahora dos duelos clave contra Barcelona y Atlético de Madrid T. CALERO VALENCIA. Lunes, 11 diciembre 2017, 01:13

El Levante arrancó el 3 de diciembre una serie de partidos muy difíciles y el balance fue mejor de lo esperado. Después de ganar el derbi contra el Valencia, Andrés Tudela se mostraba feliz sobre la hierba del Antoni Puchades. No era para menos, porque además de derrotar a domicilio a las blanquinegras, tenía un botín importante: nueve puntos en seis días de oro a pesar de las bajas y de haber jugado dos de los tres encuentros como visitantes. «El equipo está funcionando y eso me hace estar orgulloso. No pienso en la clasificación, lo único que pienso es en ajustar los errores que hayamos tenido», resumía el técnico de las azulgranas.

La racha empezó en el campo del Santa Teresa, que ocupa ahora posición de descenso en la Liga Iberdrola. Allí también arrancaba Alharilla su semana fantástica. Marcó Charlyn Corral, la máxima realizadora de la competición, y la andaluza añadió dos tantos para que el Levante se llevara un contundente triunfo por 0-3. Superada una visita costosa y con el derbi ante el Valencia en el horizonte, las granotas recibían al Athletic el miércoles.

El conjunto vasco, tercero en la tabla, se vio superado por un torbellino llamado Charlyn. En apenas treinta minutos, la mexicana había firmado un triplete, incluyendo un golazo desde larga distancia. Peleó el Athletic para recortar distancias hasta el 3-2, pero el Levante se llevaba los puntos y una inyección de moral soberbia para el derbi. Sólo quedó una pega: la sanción de Charlyn que le dejaba sin el derbi.

Valencia y Levante llegaron al partido del sábado muy igualados y Mari Paz Vilas adelantó a las locales. Pero el argumentario de las azulgranas funcionó con el tanto de penalti de Natalia y otro doblete de Alharilla, que cerraba el trío de encuentros con cuatro goles. La fortaleza y el acierto en el contragolpe permitió al Levante apuntarse el derbi. «Veníamos con seguridad después de haber hecho partidos muy buenos», destacó Tudela.

Lo que viene es una especie de Tourmalet para el Levante. Este fin de semana recibirán al Atlético de Madrid y acto seguido se medirán a domicilio al Barcelona. El equipo granota afrontará los partidos ante los dos primeros de la clasificación con la moral por las nubes y esos 25 puntos que le permite estar en la cuarta posición.

Al Valencia le viene un calendario, a priori, mucho más tranquilo puesto que visitarán al Zaragoza (colista) y recibirán al Fundación Albacete, situado en la zona media de la clasificación. Al equipo de Jesús Oliva le toca remontar el vuelo después de tres partidos sin ganar -Espanyol, Rayo Vallecano y Levante- para volver a meterse entre los mejores. «Estoy convencido de que estaremos en la zona alta de la tabla», dijo el técnico del Valencia tras finiquitar el derbi. Los errores de concentración están penalizando los últimos duelos de las blanquinegras.