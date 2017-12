La salida de Maksimovic y la no citación de Sandro El serbio desliza su idea de marcharse cedido en enero a un equipo español y hoy juega el Everton ante el Apollon sin el delantero deseado L. MARTÍ VALENCIA. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:13

A poco más de tres semanas para que se abra el mercado de invierno, en el Valencia empiezan a tomar cuerpo diversos frentes, tanto de salidas como de entradas. Ayer, por ejemplo, Maksimovic hablaba sobre una posible marcha del Valencia el próximo mes de enero; mientras que, por otra parte, Sandro se volvía a quedar por tercera vez consecutiva fuera de la convocatoria del Everton para el encuentro que hoy tiene que disputar contra el Apollon en la Europa League.

Maksimovic, que ha contado muy poco para Marcelino y sabedor de que el Valencia busca reforzar la línea del centro del campo, decía: «No juego mucho pero estoy dentro de la dinámica. Es una buena temporada y ya veremos qué pasa. Voy a hablar con el club para ver qué es mejor para mí». El internacional reconoció en una entrevista a HotSport, un medio de su país, que no descarta salir en enero: «Si me voy a algún lugar en calidad de cedido es probable que sea España para acostumbrarme a la lengua y el fútbol». Tiene claro el futbolista que no debe regresar al Estrella Roja: «Crecí allí futbolísticamente pero no es el momento».

Sobre la temporada del Valencia, Maksimovic apuntó que es mejor de lo que el propio equipo esperaba: «Ninguno de nosotros esperaba jugar con tan buen ritmo. Acabamos de sufrir la primera derrota después de grandes resultados. Pensamos en ir partido a partido y no pensar en el final de temporada».

Finalmente, el centrocampista comentó que como cualquier jugador espera estar en Rusia: «Depende de mí en cierto modo». En este sentido aseguró que ha bromeado con sus compañeros brasileños con quien Serbia comparte grupo: «Todavía falta mucho, esto irá aumentando a medida que se aproxime el partido». Maksimovic quiere jugar para tener opciones en el Mundial.