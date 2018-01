Roger alivia la ansiedad Roger atiende a Muñiz durante uno de los entrenamientos de esta semana en la ciudad deportiva de Buñol. / DAMIÁN TORRES El delantero viaja hoy a Vila-real aunque todo apunta a que el titular será Boateng MOISÉS RODRÍGUEZ Sábado, 20 enero 2018, 00:56

Valencia Roger ha estado toda la semana serio en los entrenamientos. Pero serio no de '¡qué mal lo estoy pasando!'. No. Eso ha sido en los cinco meses y pico anteriores. Los últimos días ha exhibido una seriedad de 'ha llegado el momento'. El Pistolero vuelve a apuntar a la diana. Ha dejado de pensar en esa rodilla que le ha mantenido casi medio año fuera de su hábitat natural. «Han sido 5 meses y 27 días duros, de mucho trabajo y con el único objetivo de volver más fuerte», expresó el delantero ayer a través de sus cuentas personales en las diferentes redes sociales. El '9' del ascenso está de vuelta, el Levante sigue sin atar el remedio a la acuciante sequía goleadora y Muñiz quiere combatir esa corriente empeñada a disfrazar a Roger de mesías.

De momento, parece que habrá que conformarse con un poco de Roger. «Vamos a consensuarlo con los médicos», avisó Muñiz el jueves. Pero como están las cosas y, parafraseando el spot publicitario, un poco de Roger puede ser mucho. El atacante entró ayer en la convocatoria, cumpliendo lo fijado por su entrenador en la previa del Celta. La lógica apunta a que hoy será todavía titular Boateng. Quien ha quedado señalado ha sido Nano, quien se queda en casa para que el Pistolero viaje a la Plana. El canario parece condenado a hacer las maletas en los próximos días, sobre todo si fructifica alguna de las negociaciones que el Levante mantiene abiertas.

En el Estadio de la Cerámica, por cierto, Koné marcó su primer gol como visitante con la camiseta granota. En el club siguen con su cortejo, tratando de seducir al Sivasspor para posibilitar el regreso del delantero del que, seguramente, mejores recuerdos guarda Orriols. También anda enfrascado el Levante en la subasta que mantiene abierta Las Palmas por Loïc Rémy. El actual entrenador del conjunto canario, por cierto, contribuyó ayer un poco más a devaluar a un atacante que ya de por sí tiene una fama un tanto gris.

Muñiz deja a Nano fuera de la lista mientras el club sigue negociando por Rémy y Kone

Paco Jémez tachó de mentiroso a Rémy después de que este ofreciese su versión de por qué fue apartado de la plantilla con la llegada del nuevo técnico: «El entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda, porque me sentí como un pedazo de mierda cuando todo esto pasó. Ni siquiera me habló. Dialogó con el presidente y él vino a hacerlo con nosotros. No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme 'no te quiero por esto, esto y esto', y terminar ahí». Jémez narró su relato, reiteró que no quiere saber más del futbolista y aseguró que cuando le pidió que se marchase tras llegar dos veces tarde lo hizo delante de 30 personas.

De igual manera que el Sivasspor se resiste a soltar a su estrella, Las Palmas también se muestra reticente a que Rémy refuerce a un rival directo por la permanencia. Todo pasa por Turquía, ya que el club canario prefiere que se marche al Trabzonspor, aunque ya tiene un acuerdo con el Levante: lo que tiene claro es que carece de sentido mantener a un futbolista con una ficha de estrella al que Jémez no quiere.

El Levante estará pendiente de lo que haga Las Palmas en Mestalla a su vuelta de Villarreal. A la Plana no viaja hoy el lesionado Raúl, a quien sustituye Koke nada más ser repescado del Alcoyano. También llama la atención la nueva ausencia de Samu García, así como la presencia de Luna. Ya avisó Muñiz de que esperaba recuperar al sevillano, aunque pro si acaso ha probado a Coke a pierna cambiada.

El Villarreal también afronta el partido con bajas, la más significativa, la de Bacca. El partido encierra una curiosidad, la de que los defensas granotas deberán evitar los goles de Enes Ünal, algo que hasta hace bien poco ansiaba el levantinismo. «Su mayor peligro es la velocidad de los futbolistas de banda. Hemos de tener paciencia. El tiempo jugará a favor de ellos si no marcamos, del mismo modo que nos sucedió a nosotros en el Bernabéu», comentó Javier Calleja, entrenador del Villarreal sobre el Levante.