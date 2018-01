Rémy decidirá en las próximas horas y Pazzini entra en la órbita

El Levante se había propuesto que Muñiz pudiera contar hoy con al menos uno de los dos atacantes que aspira a fichar. No va a ser posible. Las principales opciones por las que ha peleado el club, Guidetti, Koné, Rubén Castro y Rémy, se han ido desvaneciendo. Aunque por este último no se ha cerrado la puerta completamente. El delantero francés tiene previsto anunciar en las próximas horas su nuevo destino, ya que no va a continuar en Las Palmas después de su sonado conflicto con Paco Jémez. A la espera de su elección, los dirigentes granotas buscan alternativas en la Seria A.

Las Palmas confía en conocer hoy mismo la decisión de Loïc Rémy. El francés sopesa especialmente las propuestas del Levante, el Getafe y el Watford, ya que no le seduce marcharse al fútbol turco. Precisamente, ayer se pronunció sobre su situación el presidente del cuadro canario, Miguel Ángel Ramírez.

«La oferta más importante por Rémy es la del Levante, pero deportivamente no es la que nos complace. Hay posibilidades de España, pero no son rivales directos. Hay otras posibilidades pero en otras Ligas. Esperamos pronto una resolución», explicó el dirigente en declaraciones a la radio oficial del club.

El Getafe también le sigue de cerca. «Es un gran jugador. Hasta la fecha no hay supuestamente nada. Es un magnífico jugador, me gusta personalmente, como a cualquier equipo y a cualquier entrenador», comentó ayer José Bordalás, técnico azulón.

Desde Italia, vinculan al Levante con dos veteranos delanteros. Se trata de Giampaolo Pazzini, quien prevé abandonar el Hellas Verona, y Alessandro Matri, del Sassuolo. Ambos futbolistas tienen 33 años.