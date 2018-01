«El regreso de Roger lo consensuaremos con los médicos» Viernes, 19 enero 2018, 00:12

Ha llegado el momento más esperado por el levantinismo. Roger está de vuelta. Si no hay contratiempos, el de Torrent ha de entrar hoy en la lista para el partido de mañana contra el Villarreal. Muñiz no quiso ayer mojarse sobre los minutos que dará al futbolista y mucho menos respecto a sus opciones de ser titular. «Debemos ser cautos y lo consensuaremos con los médicos. La ventaja es que él tiene unas ganas locas de jugar y de ayudar al equipo», señaló. El asturiano descartó a Raúl y no quiso profundizar más sobre la lesión del guardameta. Del mismo modo, Toño y Luna se ejercitaron ayer al margen: el técnico alberga esperanzas de recuperar al segundo, aunque ha probado con Coke a pierna cambiada.