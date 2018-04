La racha granota reta a la historia Paco López, concentrado durante el entrenamiento de ayer en el Ciutat de València. / JUAN J. MONZÓ El Levante, que nunca ha ganado en el campo del Atlético, tratará de asaltar el Wanda | Paco López, que sopesa las opciones de Róber, Chema y Aly para el lateral zurdo, busca una campanada que daría la salvación virtual ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 15 abril 2018, 00:44

La historia no acompaña, pero el Levante se aferra a una tendencia que invita a soñar. El conjunto granota, invicto desde que Paco López llegó al banquillo, no renuncia a nada. Aunque enfrente haya un Atlético de Madrid que ha hecho del Wanda Metropolitano una fortaleza. El técnico valenciano ha liderado la reacción del equipo, cuyos números se han disparado. Los 10 puntos obtenidos de los últimos 12 posibles han expulsado del vestuario el miedo. Los futbolistas han recuperado la confianza y, con la permanencia encarrilada, se han quitado de encima buena parte de la presión. Ya no se sienten atenazados. Esta dinámica sí juega a favor de los azulgrana, que marcarán un hito en caso de dar la campanada. Nunca han ganando en casa del conjunto rojiblanco en Liga. El mejor resultado en Primera División fue el empate cosechado el 13 de febrero de 2005, con Tito, actual director deportivo del club, en la alineación. Un auténtico desafío.

El Atlético se alza como el segundo mejor equipo como local, sólo por detrás del Barcelona. Los de Diego Simeone trasladaron el espíritu del Calderón al Metropolitano, inaugurado el pasado verano. El cuadro rojiblanco, que no ha perdido ningún encuentro en casa en lo que va de Liga, suma 11 triunfos y cuatro empates. Un balance que no asusta al Levante. Los granotas tratarán de asaltar el inexpugnable estadio.

«Para ganar este tipo de partidos hay que hacer las cosas muy bien. Y tenemos que dar continuidad a nuestro trabajo. Siempre es importante el estado anímico», admitió Paco López. El Levante sabe que, en caso de dar la sorpresa en el Metropolitano, sumaría 34 puntos y alcanzaría la permanencia virtual.

El conjunto rojiblanco, invicto como local en lo que va de Liga, pierde a Diego Costa por lesión

Paco López deberá inventarse un nuevo lateral izquierdo. Antonio Luna, recién recuperado de una rotura fibrilar, no ha entrado en una convocatoria cogida con pinzas. Toño se perderá lo que resta de temporada por lesión, mientras que Coke cumplirá un partido de sanción. El entrenador maneja tres opciones para una posición maldita: Róber, Chema y Aly. El canterano forma parte de la lista, en la que finalmente no figura Shaq. El estadounidense se ausentó del entrenamiento de ayer y jugó por la tarde con el filial.

Entre los 18 futbolistas, aparecen Jason y Lukic, quienes ya han superado sus dolencias musculares. El retorno del extremo gallego permitirá compensar la baja de Rochina, sancionado para cuatro encuentros. Fahad, por su parte, tenía permiso del club para viajar a Alemania por asuntos personales. El saudí no volvió a tiempo para participar en el entrenamiento de ayer, por lo que se ha quedado fuera de la citación.

Paco López, quien encara el partido con un total de ocho bajas, ha probado varias alternativas ofensivas durante la semana. El preparador valenciano sopesa cambiar la pareja de Roger, pudiendo colocar como mediapunta a Ivi o un Morales que alcanzará los cien partidos con la camiseta del Levante en Primera.

El Atlético, que el jueves logró la clasificación para semifinales de la Europa League, está a sólo un triunfo de asegurar su presencia en Champions la próxima temporada. Simeone afronta el partido con las bajas del lesionado Diego Costa, Filipe Luis y Thomas. «El Levante ha competido muy bien desde la llegada del nuevo entrenador», advirtió ayer el técnico argentino.