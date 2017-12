Quico Catalán avanza en un nuevo modelo accionarial para el club Quico Catalán dialoga con Jorge Lucas, secretario del consejo, durante la junta general de ayer. / irene marsilla El Levante actualizará el precio de los títulos en los próximos meses y anuncia que el Ciutat durará 50 años tras una reforma de 18 millones ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Martes, 19 diciembre 2017, 00:22

Fue una junta general sin sobresaltos. Apacible para el consejo de administración del Levante, que sí tuvo tiempo para dar a conocer ciertos detalles sobre los diferentes proyectos que lleva entre manos. En especial, la redistribución accionarial, la reforma del estadio y el traslado la ciudad deportiva a Nazaret. Los próximos meses resultarán cruciales.

Desde hace más de un año, está paralizada la venta de acciones. La remodelada Fundación Cent Anys, propietaria del 69 por ciento del capital social del Levante, está analizando diversas fórmulas para reactivarla. Ayer, el presidente azulgrana, Quico Catalán, se comprometió a dar un paso clave muy pronto.

Hasta que se detuvo su venta, el precio de los títulos era 67,80 euros. Va a incrementar para adaptarse a las nuevas circunstancias del club. Además, Quico Catalán se mostró partidario de repartir un capital social concentrado, desde finales de 2009, en la Fundación Cent Anys.

«Esa preocupación existe y llevamos trabajando más de un año en eso y esperamos en breve plantear un escenario a la Fundación no sólo sobre el valor de las acciones. En 2009, cuando entramos nosotros, la acción del Levante valía 0 euros. Ahora no vale 68 ni, 78, ni 98, ni 108, sino muchísimo más dinero. La Fundación tiene una responsabilidad y nosotros como administradores de la sociedad queremos hacer un planteamiento a la Fundación sobre el futuro a nivel accionarial. El compromiso de este consejo es trasladar en los próximos meses un informe exhaustivo de cuál puede ser el valor de la acción, que estará en una horquilla, y una posibilidad de futuro hacia un nuevo modelo», explicó el dirigente, quien tiene una posición muy definida.

«Pienso que la Fundación debe mantener un paquete de control, que puede ser del 51 o el 28 por ciento, y dar de la oportunidad que las acciones puedan estar repartidas entre aquellos que quieran apostar por un Levante de futuro», añadió.

Sobre la remodelación del Ciutat de València, Catalán se mostró ilusionado. «La idea es que en febrero todo el refuerzo de la estructura finalice y consigamos que este estadio tenga una duración de 40 o 50 años más sin ningún problema. Y nos gustaría hacer una remodelación mucho más profunda. Estamos hablando de 18 o 20 millones en total. Hemos hecho un trabajo para abordar en el próximo ejercicio un planteamiento de un nuevo estadio sobre el mismo suelo y con las mismas gradas pero que dé mejores servicios. Y que tenga una posibilidad de una explotación comercial en el día a día», explicó. A principio de 2018, el Ciutat ofrecerá wifi gratuito a todos los espectadores.

El acuerdo para trasladar la ciudad deportiva a Nazaret está prácticamente cerrado, aunque las obras no podrán arrancar hasta 2019 por motivos burocráticos. «Las conversaciones están avanzadas, pero hasta que no tengamos todo atado no debemos lanzar las campanas al vuelo. La buena predisposición del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria es una realidad. Pero esto requiere de una tramitación, de una concesión, de un convenio de 1986 que regula el suelo de relación entre el puerto y la ciudad...», avisó.

Catalán también defendió el nombramiento Luis Cervera como director de operaciones: «Para mí fue una bendición que el Valencia lo despidiera porque necesitábamos un profesional de su perfil».

Anoche, con un 99 por ciento, quedó aprobado el balance del curso pasado, con un superávit de 2,7 millones, y el actual presupuesto, que prevé 57 millones de ingresos y unos beneficios netos de 3,5.

«La deuda concursal es de 21,7 millones. En la junta de 2018, únicamente quedará la deuda bancaria refinanciada a 2034 y el crédito del Ayuntamiento, que vence en 2019. En total 15,9 millones», añadió.