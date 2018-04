La puntería con Paco López El Levante, único equipo con el Alavés que ha acertado con el cambio de entrenador | El técnico de Silla suma un 75% de victorias y un 83% de puntos en cuatro partidos. La peor racha en Primera fue la de Ayestaran con un punto en siete choques PEDRO CAMPOS VALENCIA. Miércoles, 11 abril 2018, 00:11

No sólo hay que pedir a Roger o Pazzini que tengan el punto de mira ajustado. Al club también. Elegir el momento adecuado y la persona idónea para sacar provecho. Y el Levante lo ha conseguido. Enfilaba hacia el pozo. Apartó a López Muñiz y se la jugó con Paco López. Acertó. Puntería fina. Si algo no se puede maquillar son los datos. Cuatro partidos y un resultado de tres victorias y un empate. Invicto. Además, el empate se logró en Girona. Es decir, que en el Ciutat de València no hay quien tosa al Levante.

En una hipotética clasificación de las últimas jornadas, el conjunto de Orriols disputaría competición europea. Le superarían solo los transatlánticos. Los 10 puntos conseguidos en 12 posibles deja porcentajes brutales: 75 % de victorias y 83 % de puntos logrados. Es el ejemplo perfecto de lo que debe ser un revulsivo en un equipo de fútbol. A Paco López nuevo, salvación segura.

Pues no es habitual esta paradigma. Situaciones como esta se han dado ya varias en la competición doméstica y casi nadie ha salido de la UCI. Únicamente el Alavés con Abelardo ha pasado a planta y ya está en casa vivito y coleando. El conjunto vasco se desangraba con De Biasi y fue llegar el asturiano y salir el sol. Del 28,5 % de victorias del italiano al 50 % de triunfos con el exinternacional español -nueve de dieciocho partidos- y un 53,7 % de puntos. De la última posición de la tabla se instaló en una zona cómoda.

Morales se convertirá en centenario con el Levante en el choque del domingo en Madrid

El resto de cambios en los banquillos han acabado en pufos. El mortífero fue el de Pako Ayestaran en Las Palmas. El exentrenador del Valencia dejó la isla con un empate en siete partidos -un punto de veintiuno posibles-. Le sustituyó Paco Jémez, pero ni por asomo se acerca a las cifras de Abelardo o Paco López. Sólo dos victorias en catorce partidos dejan al conjunto canario en la puerta del descenso. Lo del Deportivo es para llorar. Sacrificaron a Mel para poner en el banquillo a Cristóbal Parralo, que dirigía al filial. Aguantó trece partidos con solo dos victorias. Y el club decidió que un experimento igual valía. Trajo a Seedorf y la cosa ni ha mejorado ni se espera que ocurra. Únicamente un triunfo y frente al colista Málaga. Y es que el conjunto andaluz ya puede ir planificando la campaña en Segunda -piensan en el exlevantinista López Muñiz para el banquillo-. Con José González se ha visto una victoria, tres empates y ocho derrotas.

El Levante dio la estocada definitiva con el triunfo ante Las Palmas. Ahora hay que asegurar cuanto antes la permanencia. Quedan siete partidos. 21 puntos. Con 14 puntos estará nuevamente en Primera sin tener que fijarse en los demás. Al ritmo de resultados con Paco López parece factible, pero no todos los días van a ser domingo. Este fin de semana visitan el Metropolitano para enfrentarse al Atlético (16.15 horas). Si el Levante vence allí hay que buscar una corona para la cabeza del técnico valenciano, aunque los antecedentes invitan a poco. En los 11 partidos que los azulgrana han disputado en la capital, solo en uno han puntuado. Por ahora, cero victorias. Pero todas las rachas se acaban. También las malas.

Paco López tiene que aprovechar que el agua va a su favor y que hay que jugadores en estado de gracia. Especialmente José Luis Morales, uno de los futbolistas más en forma de la Liga. Ya hay algún grande que tiene anotado su nombre. Velocidad, determinación, gol y compromiso. Ante los colchonero se convertirá en un granota centenario. 100 partidos y ya es el quinto jugador con más partidos en Primera. Tiene por delante a David Navarro (109), Rubén García (112), Pedro López (113) y Juanfran García (153).

El objetivo son 45 puntos. Se lograrían con dos tercios de los 21 puntos que restan por jugar. Además, cuenta con la ventaja del golaveraje favorable con el Deportivo. Aunque los dos partidos entre ambos han acabado en empate, la diferencia de goles general favorece al Levante. Tras el partido frente al Atlético tendrá que medirse a Málaga, Athletic de Bilbao, Sevilla, Leganés, Barcelona y Celta de Vigo. Mientras, el Deportivo jugará hasta el final de LaLiga contra el Athletic de Bilbao, Sevilla, Leganés, Barcelona, Celta de Vigo, Villarreal y Valencia.