Todo lo que puede obtener el Levante del inédito Lukic

Sasa Lukic sigue sin destaparse. Junto a Cabaco y Langerak, se presenta como uno de los fichajes de verano que todavía no se ha estrenado con la elástica del Levante. El idioma y la falta de adaptación han jugado en su contra. Sin embargo, en Orriols han depositado muchas esperanzas en el joven mediocentro, quien aterrizó para competir con José Campaña por el puesto de timonel. Tanto es así que el club granota no se conformó con una simple cesión cuando negoció con el Torino. Los azulgrana se reservaron dos opciones de cara al futuro, que consisten en un derecho de tanteo y un porcentaje de su hipotético traspaso. Una manera de cubrirse las espaldas en caso de que el futbolista deslumbre esta temporada. La apuesta, de momento, está por explotar.

El centrocampista, de sólo 21 años, todavía no ha disfrutado de minutos en el Levante. Ha ido convocado en cinco ocasiones, aunque sin salir del banquillo. Lukic aguarda su oportunidad. El entrenador azulgrana, Muñiz, está confiando en el bloque que logró el ascenso, ya que gran parte de los refuerzos aún deben adaptarse.

El Levante se propuso fichar un mediocentro creativo en el mercado estival. Las operaciones de Krohn-Dehli y Sebastian Larsson se frustraron y, finalmente, la directiva se lanzó a por Lukic. El prometedor jugador defendió a Serbia durante el último Europeo sub-21. Y el pasado día 6, ante Macedonia, marcó el gol que abrió el camino de la victoria.

Lukic tiene contrato hasta 2020 con el Torino, que pagó 1,7 millones por hacerse con sus servicios. La falta de oportunidades en la Serie A provocó que el futbolista buscara una salida y el Levante aprovechó la coyuntura, pero no se trata de una mera cesión. Durante el próximo ejercicio, el club granota contará con un derecho de tanteo. Así, en caso de que la entidad italiana decida vender al jugador, los azulgrana podrán ficharlo igualando la oferta que haya sobre la mesa. En cambio, si renunciasen a pujar, se embolsarían un porcentaje de los beneficios por su traspaso.

La ambición de Bardhi

En las antípodas de Lukic se sitúa Enis Bardhi. El macedonio se alza como el fichaje más rentable hasta la fecha. Ya ha marcado tres goles, exhibiendo su magistral disparo. «¿El secreto? He entrenado mi tiro desde que era pequeño y he entrenado mucho los lanzamientos de falta, pero nunca he lanzado tan bien como ahora. He mejorado con el tiempo. Ahora siento el gol, siento la falta. Creo que es una de las claves. Estoy contento con mi temporada, pero quiero más», afirmó ayer en la televisión oficial del Levante.