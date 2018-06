La pretemporada cobra forma Paco López, pensativo en un entrenamiento. / jesús signes El Levante disputará un amistoso a final de julio contra el Feyenoord en Holanda M. RODRÍGUEZ Sábado, 2 junio 2018, 00:36

valencia. Paco López y su núcleo de confianza no están aún de vacaciones. Acumulan horas de trabajo lejos del césped, su hábitat natural. Están diseñando la primera temporada completa del entrenador de Silla en la élite. No son nuevos a la hora de preparar un curso futbolista, pero sí en la máxima competición. Por ello, están siendo especialmente minuciosos en que no se escapen detalles de cara a un verano que empezará en Buñol y que pasará por Holanda antes de regresar a casa y afrontar la Liga.

El Levante hizo ayer oficial un primer partido para esta pretemporada, lo que no quiere decir que no vaya a afrontar alguno antes. El equipo ya sabe que el 29 de julio, a las 14.30 horas, visitará el mítico estadio De Kuip. Allí tendrá un rival de entidad como es el Feyenoord. Precisamente, el stage en Holanda tiene como objetivo disputar entre tres y cuatro encuentros con equipos europeos de primer nivel.

En estos momentos, el club está tratando de cuadrar la agenda del Levante con otros clubes holandeses o que estén realizando a finales de julio su pretemporada en la zona. La plantilla dirigida por Paco López está citada en Buñol para el 7 de julio. En las dos primeras jornadas se llevarán a cabo las preceptivas pruebas médicas. A renglón seguido, se trabajará alrededor de dos semanas antes de viajar a los Países Bajos.

Lo que no tiene claro todavía el club es si esa primera parte de la pretemporada se llevará a cabo íntegramente en Valencia. Tanto en Orriols como en Buñol, en esas fechas hará calor que sólo se puede combatir entrenando temprano. El Levante está estudiando desplazar al equipo a alguna instalación por el litoral, al menos durante algunos días. Esto también facilitaría la logística a la hora de disputar algún partido amistoso contra escuadras que estén realizando la pretemporada en la zona.

La plantilla está citada para el 7 de julio con la excepción de Lerma, que se incorporará dependiendo de cuándo concluya Colombia su participación en el Mundial, donde se da por hecho que estará el granota. Al cierre de esta edición, el combinado cafetero disputaba un amistoso ante Egipto.