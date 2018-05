Javier Olaizola, entrenador del Atlético Levante: «¿Presión? No, me dijeron que el objetivo es subir» Javier Olaizola observa el trabajo de sus futbolistas durante un entrenamiento. / levante ud «El Calahorra no ha perdido en toda la liga, pero el mejor ejemplo está en casa. El primer equipo ganó al Barça de forma brillante», desliza MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Domingo, 20 mayo 2018, 01:54

Javier Olaizola no especula. «Nosotros vamos a salir a ganar, pero allí y en Valencia», afirma. El entrenador del Atlético Levante da un mensaje optimista de cara a la eliminatoria frente al Calahorra, el único equipo invicto del fútbol nacional en esta temporada, que arranca esta tarde (18 horas) en tierras riojanas. «Lo importante somos nosotros. Si estamos a la altura de los últimos partidos, tenemos muchas opciones de traernos un buen resultado», asegura.

-Se juegan una temporada entera en muy poco tiempo...

-La verdad es que sí, pero mejor en dos semanas que en seis. Te lo da ser primero de grupo. Estamos muy ilusionados porque hemos llegado muy bien a final de temporada y estamos convencidos de ascender ahora.

-¿Estaba el equipo preparado por si tocaba el camino largo?

-Claro, pero estábamos convencidos de que podíamos terminar primeros, a pesar de que hace cinco o seis semanas nadie lo hubiera pensado. Ahora ya teníamos que hacer lo indecible para que no se escapara el objetivo en la última jornada.

-¿Qué piensa cuando en el sorteo sale el Calahorra?

-Al final te toca uno. Es el único equipo que no ha perdido en toda la competición, pero tenemos el ejemplo más cercano en casa. El Barça es el Barça y el primer equipo le ganó de una manera brillante. También hay que valorar de dónde viene el Calahorra, que ha acabado primero, pero de un grupo de Tercera donde el nivel es quizás un poco más bajo que el del nuestro. Eso no les quita mérito, pero hemos preparado la semana a conciencia.

-¿Siente que el Atlético Levante es favorito o eso no le gusta?

-A priori el favorito debe ser el que no ha perdido en toda la liga, pero me da igual. Sé cómo están los chavales, me dan garantía de que pueden competir contra cualquiera.

-Ha comentado la victoria del primer equipo ante el Barça sin preguntarle. ¿Tanto afectó ese partido en el club?

-¡Te puedes imaginar! Primero, desde la llegada de Paco López al primer equipo, gracias a Dios todo han sido alegrías. Se cumplió el objetivo mucho antes de lo que pensaba la gente y el premio al trabajo y a hacer bien las cosas fue lo del Barça, algo de lo que se ha hablado en toda España. Vencer a un equipo así que tenía entre ceja y ceja el objetivo de acabar invicto no era fácil.

-¿Se ficha con más alegría por un filial cuando a su predecesor se le ha dado la oportunidad de entrenar al primer equipo?

-Yo venía de entrenar en Segunda al Mallorca. Después de haber tenido varias opciones en España, sobre todo en Segundas B, me decidí por el Levante porque me informé bien de cómo trabaja el club. Me dijeron que es uno de los que mejor lo está haciendo en España a día de hoy y así lo he visto cuando ya he estado dentro. Luego tenía una experiencia de haber ascendido al filial del Mallorca. Cuando hablábamos de Primera, mis vivencias son como futbolista, que tuve que currármelo mucho. Esa es una motivación más, pero la decisión vino más por el funcionamiento del club.

-Pero de cara al futuro sí pensará en entrenar en Primera...

-Sí, sí, pero ya digo que me gustó el proyecto. El secretario técnico y el consejero delegado del Mallorca me dijeron: 'Vete para allá, no te vas a arrepentir'. Palabras textuales. Vivo el día a día. Entiendo que cuando te distraes pierdes fuerza y estoy contentísimo en el filial del Levante.

-¿Pero tiene prisa por llegar a un banquillo de Primera?

-No, las prisas son malas compañeras. Como me costó ser jugador de Primera, soy consciente de que tengo que trabajar duro por si algún día me llega esa oportunidad estar lo suficientemente preparado.

-¿Hay mucha presión por ascender al Atlético Levante?

-Cuando vine aquí, Herni me trasladó que el objetivo claro era subir. Presión, pues no. Somos una familia y cada uno defiende su parcela de la mejor manera posible. Desde entonces, el club no me ha dicho nada más. Cuando se ve trabajar diariamente estás más cerca del objetivo y eso es lo que esta pasando.

-Estando el Levante en Primera, ¿es relevante que el filial esté en Segunda B?

-Sí. Para que el señor Paco López -que ojalá sea el entrenador del primer equipo muchos años- tenga garantías cuando deba echar mano de futbolistas del filial, cuanto más cerca esté de Primera, mejor. Que el salto sea lo menos violento posible es fundamental para el futbolista.

-Este año han debutado tres y, pese a estar el filial en Tercera, ha dado la sensación de que la gente está bastante preparada...

-Sí, hay chavales con una proyección importante. Desde que llegué el que ha debutado ha sido Aly y me pareció que estuvo a la altura en el Wanda. Son chavales con margen de mejora y ese es otro de los objetivos de un entrenador cuando trabaja en los filiales al margen de los que se marque el club.

-¿Hay preparados más de los tres que han debutado este año?

-Diría que sí. Hay jugadores que están haciendo un final de liga importante. Paco los conoce casi mejor que yo, pero no me extrañaría que alguno tuviese el premio de hacer la pretemporada con el primer equipo.

-¿Estará usted en la pretemporada del Atlético Levante?

-Yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Sabía a lo que venía, los objetivos del club. Lucho por cumplirlos y estoy encantado aquí. He estado media vida en el Mallorca y el Levante me recuerda a cuando empezamos a construir con Héctor Cúper y Mateo Alemany tras haber ascendido de Segunda. Diariamente voy a entrenar con unas ganas terribles. Desde el minuto 1 me trataron como si llevara 6 años aquí.

-¿A qué fue lo que le costó más adaptarse a su llegada?

-Si le digo la verdad, nada. El cuerpo técnico nos lo montaron. Yo no traje a mi segundo, que es Julián Robles, y estaba a ver cómo íbamos a funcionar. Pero ya digo que luego fue todo rodado.

-¿Se lo traería si siguiera?

-No lo sé. Él está entrenando en el juvenil de División de Honor del Mallorca y estoy muy contento con la gente que trabajo aquí.

-Aunque lleve poco tiempo aquí, ¿le parece positivo el traslado de la ciudad deportiva a Nazaret?

-Yo creo que sí. Ha habido días que en Buñol hemos entrenado porque somos profesionales. Tiene esos vientos que parecen huracanes y luego está la cementera famosa que lanza polvo. Creo que si se hace una ciudad deportiva más cerca de Valencia, mucho mejor, y además será todo más moderno.