Coke: «La situación del Levante no es crítica, el equipo ha competido siempre» 00:49 Acto de presentación de Coke como jugador del Levante. / M. R. El lateral, en su presentación: «El club me transmite seguridad, que me quiere, y yo vengo a ayudar» MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Martes, 2 enero 2018, 14:16

Coke ya se ha vestido de corto por primera vez como granota en Orriols. El lateral madrileño ha sido presentado esta mañana como nuevo futbolista del Levante. “Yo estoy a disposición del mister”, ha respondido cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de debutar este jueves en el partido de Copa en Cornellà.

“Yo soy un jugador con experiencia, pero vengo a aprender y a aportar. La prioridad era volver a España. En Alemania he estado bien personalmente, pero deportivamente no era lo que quería”, ha señalado el futbolista, que también ha explicado el porqué de decantarse por el Levante. “El club me transmite seguridad, me dice que me quiere, y por eso me decido a venir a ayudar”, ha precisado.

Sobre la situación del equipo, ha querido restarle dramatismo, aunque ha admitido que los resultados no han sido buenos, sobre todo en casa. “No es crítica. Se ha competido en todos los partidos e iremos con la mentalidad de ir a ganar donde sea”, ha subrayado cuando se le ha cuestionado, detallando la dificultad del próximo desplazamiento liguero al Camp Nou.