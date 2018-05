«Prefiero que haya sido Morales» Barral pelea por el balón durante un partido del Cádiz de esta temporada. / antonio vázquez «El Levante tiene un pezado de futbolista», asegura Barral sobre el Comandante«Yo chuleaba por lo de máximo goleador histórico granota. Pero sabía que caería, no es una cifra como las de Cristiano», comenta M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:24

David Barral acaba de ceder uno de los tronos más preciados en las estadísticas históricas de cualquier club. «Era algo que tenía que pasar. Prefiero que haya sido Morales, un futbolista formado en el club», asegura el jerezano, que no pierde el sentido del humor a pesar del bache que atraviesa el Cádiz. «A ver si ganamos este fin de semana y nos enganchamos. Me gustaría volver a jugar en Primera. Tengo contrato, pero no sé qué pasará conmigo», desliza el delantero de 34 años.

El veterano futbolista atiende a este diario en su día libre. Asegura que guarda un buen recuerdo de sus dos temporadas en el Levante. «A veces hablo con Juanfran o Pedro López. También he mantenido relación con Rubén García y con Oier, que está ahora por allí, coincidí en el Granada», enumera. Pero cuando se le hace la boca agua es al recordar sus partidos en compañía del Comandante: «Con él, Casadesús, Uche o el que estuviera formábamos un tridente peligroso. Nos tenían respeto».

A Barral le costó explotar en el Levante. Acabó marcando 18 goles en dos temporadas, pero se le atragantó la primera vuelta. «Con Mendilibar me costó. Luego con Lucas Alcaraz éramos de esos equipos que marcan pocos goles pero que es difícil que los encajen. A mí siempre me ha ido bien con esos sistemas», señala el andaluz. Sus 7 y 11 tantos, sobre todo los de la segunda campaña, fueron trascendentales para lograr la permanencia.

Es más, Barral califica esa etapa como el cénit de su carrera. «En el Sporting me di a conocer en Primera. Luego me marché a Turquía y fue en el Levante donde viví mis dos mejores temporadas», indica. El delantero jerezano subraya en varias ocasiones que guarda buenos recuerdos de esos años y asegura que se sentía orgulloso de su condición de máximo goleador histórico de la entidad de Orriols en Primera. «Era algo de lo que chuleaba, de verdad. Pero yo sabía que caería en algún momento porque tampoco había logrado un registro como los de Cristiano», reconoce el hoy futbolista del Cádiz.

Barral incide en los meses que compartió vestuario y, casi siempre, alineación con el Comandante. Cuando el jerezano firmó por el Levante, Morales regresó de su cesión en el Eibar. Aunque lo había hecho bien en Ipurua, el futuro del madrileño era incierto. Aquella temporada explotó. «Yo lo recuerdo como un futbolista con mucho desparpajo, que era capaz de explotar su velocidad y hacía sufrir a los defensores rivales», señala el delantero jerezano.

El atacante del Cádiz deja constancia de que cuando estuvo en el Levante él tenía 30 años. Justo la edad del Comandante, que cumplirá los 31 en plena pretemporada, en la segunda quincena de julio. «Morales está en su mejor momento. Los 30 es la edad óptima de un futbolista si está bien físicamente. Tienes ya una experiencia que aporta mucho», argumenta. «Ahora está mucho más asentado que en las dos temporadas en las que compartí vestuario con él. Entonces era más joven, le faltaba esa experiencia que sí tiene ahora», señala Barral.

Sorprendido de su registro

Pese a ello, se muestra sorprendido de que el Comandante haya marcado ya 9 goles en la presente temporada. «Es que cuando yo estaba allí estaba siempre más por banda. Sí es cierto que, por lo que he visto, tampoco es extraño que vea portería con facilidad», analiza Barral que se rinde al '11' granota: «Ya te digo que ha evolucionado mucho y el Levante tiene con él un pedazo de futbolista».

David Barral, eso sí, avisa de que la cifra de goles que ha establecido Morales tampoco es, para nada, imbatible. «Como me ha ocurrido a mí, no es un registro todavía muy elevado. Si llega alguien que esté allí un par de temporadas haciendo goles, seguro que lo superará», avisa el jerezano.

«Desde que llegué al Levante me acogieron con los brazos abiertos y poder haber conseguido esto para mí es un orgullo. Esperemos que sean muchos goles más», comentó Morales el lunes tras el partido en Butarque. De momento lleva 19 tantos en la Liga, cifra que eleva a 25 si se tienen en cuenta todos los goles logrados con el primer equipo. El Comandante tiene aún la ocasión de superar su propio registro en los dos partidos que restan de la presente temporada.

