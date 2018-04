A dar el penúltimo paso Los jugadores del Levante se ejercitaron ayer en el Ciutat, en una sesión en la que reinó el optimismo. / LEVANTE UD «Debemos seguir con la misma actitud e ilusión. Si logramos puntuar podemos finiquitar la salvación ante el Sevilla», incide Paco López El Levante busca en Bilbao el resultado que deje la permanencia en bandeja MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 23 abril 2018, 01:17

Paco López está muy contento, tanto que le cuesta contener la euforia. Negar que todo ha cambiado desde su desembarco como técnico de la primera plantilla no sería más que un burdo ejercicio de falsa modestia. El valenciano, por ello, mantiene su discurso de que todavía no se ha conseguido nada. Ya admite, sin embargo, que el final de la diáspora está cercano y que el equipo ya atisba su particular tierra prometida. El penúltimo paso adelante en ese objetivo puede darlo esta noche en un santuario del fútbol. Uno de los estadios más modernos y bellos de la Liga, San Mamés, ofrece al Levante la posibilidad de prepararse para el gran día. El míster granota, de hecho, ya pone fecha para la primera, como se diría en tenis, 'match ball'.

Hay cosas que en el fútbol son de manual. Por ejemplo, la semana pasada se comentaba que para el Málaga era preferible descender en Orriols que en La Rosaleda. Las grandes fiestas, sin embargo, es preferible vivirlas en casa. «En San Mamés podemos dar la asistencia de gol», deslizó ayer Paco López a modo de símil. El entrenador indicó que el viernes se puede por fin certificar la permanencia matemática. «Nosotros tenemos que seguir con la misma ilusión y actitud que hemos tenido hasta ahora. Si puntuamos o logramos la victoria, esto puede quedar enfilado para que intentemos finiquitarlo contra el Sevilla», reconoció el valenciano.

Esta declaración se antoja hasta atrevida para un técnico que ha pedido atrevimiento al vestuario y cautela al entorno cuando los resultados empezaron a salir. «En un tiempo, si miramos a un mes y medio atrás daremos valor a todo esto. Antes debemos rematarlo, pero ya digo que ha sido importante llegar hasta aquí dependiendo de nosotros mismos», señaló Paco López.

Ivi y Pazzini se quedan en Valencia por decisión técnica para tenerlos al 100% de cara al viernes

Y ese es el gran valor de los últimos resultados: la posibilidad de viajar hoy a Bilbao con nada que perder y muchísimo que ganar. Una derrota dejaría al Levante con seis puntos más golaveraje, a dos victorias de certificar la permanencia. Uno o tres puntos multiplicarían la presión a un Deportivo que tiene un calendario atroz y que apenas puede permitirse más tropiezos.

Parecía que Pazzini llegaba a tiempo de visitar la Catedral pero no. Paco López sí mostró ayer conservador a la hora de diseñar la convocatoria. Se deja en Valencia tanto al italiano como a Ivi, más básico en sus esquemas que el delantero. Ambos futbolistas salen de lesión y, tras una temporada complicada en lo que se refiere a las lesiones, forzar tampoco era demasiado aconsejable. La última prueba, Luna, que lleva sin jugar desde el día del Eibar.

Pazzini se entrenó el sábado por primera vez con el grupo y podría haber viajado a Bilbao. Paco López aclaró ayer que prefiere reservarlo de cara a Sevilla, cuando habrá realizado ya más entrenamientos a pleno rendimiento. Ivi se retiró con molestias en el partido del Málaga y hoy también se queda en casa. Su ausencia debe implicar una nueva ocasión para Jason de cara a reivindicarse: la temporada del gallego está siendo más que discreta, compaginando lesiones con actuaciones discretas. En su mejor partido de la era Paco López, el de Girona, se lastimó y tuvo que ser sustituido.

«El Athletic es un equipo que pone mucha intensidad a sus partidos, sobre todo los que disputa en casa. Es un equipo con muchos recursos, pero nosotros hemos demostrado que podemos plantarle cara a cualquiera», comentó Paco López sobre el rival de hoy. En los rojiblancos, aunque Ziganda ha guardado sus cartas y no da la convocatoria hasta hoy, será baja casi segura Aduriz por lesión.

El entrenador local, sin embargo, viene apostando por Williams como referencia ofensiva y en la pasada jornada ya mostró de lo que es capaz con un golazo en el Bernabéu. El Athletic necesita ganar para conservar ciertas opciones de jugar Europa League, aunque en el club se da por hecho que es una utopía.