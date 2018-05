Pedro López: «Me encuentro físicamente muy bien»

Pedro López cumplirá ocho temporadas en el Levante UD. «Es una ilusión muy grande. Estoy muy contento de seguir ligado a este club con el que me siento muy identificado», ha afirmado el de Torrent tras firmar su renovación hasta el 30 de junio de 2019.

Ningún futbolista ha permanecido tantas campañas en el Levante en Primera División. Supera a Juanfran. «Lo importante es encontrarse bien y sumar tu granito de arena al grupo. Me encuentro físicamente muy bien y con muchísima ilusión de seguir. Será una temporada muy buena», ha comentado el capitán granota, quien asume su papel dentro de la plantilla: «A medida que vas cumpliendo años comprendes tu rol en el equipo y es en los momentos críticos de la temporada cuando tienes que estar. El equipo me ha necesitado en momento puntuales e importantes y lo he hecho lo mejor posible. Estoy muy contento de cómo hemos acabado y por la afición por cómo ha disfrutado«.