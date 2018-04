Paco López sólo hablará de su futuro con el objetivo sellado Viernes, 27 abril 2018, 00:44

El técnico que ha liderado la extraordinaria reacción del Levante tiene contrato el año que viene con el filial granota. En cualquier caso, Paco López entiende que todavía no ha llegado el momento de abordar su destino. «Hasta que no se cierre matemáticamente la permanencia del equipo en Primera División, no podemos ni debemos distraernos con nada que no sea esto. Ahí está mi pensamiento y mis esfuerzos. Cuando matemáticamente el equipo esté salvado, y ojalá lo podamos conseguir cuanto antes, entenderé mejor que podamos hablar del futuro», comentó el entrenador valenciano, quien está aprovechando su oportunidad en la máxima categoría: «Intento vivir el día a día. Lo personal siempre lo dejo en un segundo plano».