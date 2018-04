Paco López: «La sanción a Rochina me parece excesivamente dura»

Los 10 puntos de 12 posibles obtenidos por el Levante UD desde que llegó Paco López han disparado la ilusión. Pero el técnico valenciano se mantiene al margen del ambiente generado. «No me afecta en absoluto», afirma. Se centra en el partido del domingo contra el Atlético de Madrid, para el que no podrá contar con Rochina, quien deberá cumplir cuatro partidos de suspensión por su expulsión de la pasada jornada. «Me parece una sanción excesivamente dura, pero esto sirve para aprender. En futbolista sabe que no le pueden traicionar los nervios», ha lamentado el entrenador de Silla esta mañana.

El Levante visita el domingo el Wanda Metropolitano, donde el Atlético todavía no ha perdido en Liga. Los azulgrana tratarán de dar la campanada. «Necesitamos hacer un trabajo buenísimo. Siempre es importante el estado anímico y eso nos favorece. Para ganar este tipo de partidos hay que hacer las cosas muy bien. Y tenemos que dar continuidad a nuestro trabajo», ha comentado Paco Lopez, quien deberá inventarse un lateral zurdo por la baja de Coke, Luna y Toño: «Estamos barajando las opciones de Chema, Shaq, Róber y Aly».